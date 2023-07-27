Erken emeklilik piyangosu o kişilere çıktı! 10 yılla erken emeklilik bayram ettirecek

SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan milyonlarca vatandaş, erken emeklilik hayali kurmaktadır. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir ve bunlar SGK tarafından belirlenir. Prim başlangıç ​​tarihi, prim gün sayısı ile birlikte yaş ve emeklilik planı için en önemli faktörlerdir. Ancak belli formüllerle erken emeklilik mümkün..

Bu formül ise belli oldu. Uygulanan bu yeni formül ile milyonlarca vatandaşa emekli olma hakkı tanınacak. Bültenimizde 3.600 gün ve 10 yıl sonra erken emeklilik koşullarını bulabilirsiniz.

"İsteğe bağlı sigorta ile erken emeklilik imkanı"

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışana müjdeli haber geldi. Bu kapsamda 5510 sayılı Kanuna tabi olmayan ve isteğe bağlı sigortalılık sistemi ile emekli olmak isteyenlere yeni fırsatlar çoğalmaktadır. Yarı zamanlı çalışanlar u kapsama dahil olup, vadesi gelmeyenler erken emeklilikten faydalanabilmektedir. Sigortalı istihdamda çalışmayanlar, SGK'ya derhal talepte bulunarak opsiyon primlerindeki boşluğu doldurma seçeneğine sahip olabilirler. Sonuç olarak, özellikle EYT yasası çerçevesinde, yarı zamanlı çalışanlar için erken emekliliğin yolu çok açıktır..





İsteğe bağlı sigorta için kimler başvurabilir?

İsteğe bağlı sigorta, farklı emeklilik koşullarını karşılamak isteyenler için Türkiye'de önemli bir seçenektir. İsteğe bağlı teminattan kimlerin yararlanabileceği ve taşıması gereken şartlar emeklilikle ilgili merak edilen konulardan biridir.

Tam zamanlı veya ayda 30 günden az çalışmayan, malûllük ve yaşlılık ödeneği almayan, bu Kanun hükümlerine göre zorunlu sigortasının ödenmesi gereken bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalılık başvurusunda bulunabilirler. Kanun 5510 sayılı ve 18 yaşından büyük. Bu kriterlere sahip olanlar isteğe bağlı sigorta satın alarak emeklilik hayallerini gerçekleştirebilirler.

Ancak isteğe bağlı teminatlar için minimum prim 5400 gündür. Ayrıca, en erken sigortalılık başlangıç ​​tarihi Mayıs 2008 ve sonrası için denk gelenlerin emekli olabilmeleri için 63 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Bu durumda sigortalının 63 yaş ve üzerinde olması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta koşulları nelerdir?

Opsiyon kapsamında ne kadar ödeyeceğine her birey karar verebilirken, üst ve alt limitler vardır. İkramiyeler brüt asgari ücretin %32'si kadar az, brüt asgari ücretin 7,5 katının %32'si kadar olabilir. Yeni asgari ücret ile birlikte uygulanan en düşük opsiyon primi aylık 4.292 TL, günlük 144 TL oldu.

Sigortalılık süresi içinde, prime ilişkin borcu olmayanlardan emeklilik başvurusunda bulunup, daha sonra emeklilik başvurusu kabul edilmesi zorunlu değildir. Ancak ödenmemiş prim borcu varsa emeklilik talebi kabul edilmeyecektir.