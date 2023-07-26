Erken emeklilikte 2000 yılı bilmecesi çözüldü! Listedeki kişilere erken emeklilik müjdesi

EYT yasası sonrasında yaş şartını tamamlayan ancak diğer etkenlere takılan vatandaşlar da artık emekli olabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ

3 bin 600 prim günü ödemesiyle emekli olmak isteyen vatandaşların 15 sene sigorta süresi ve 1999 senesinden önce sigorta girişinin başlaması gerekiyor. Burada önemli olan tarih ise 2014 olarak öne çıkıyor. 2000 senesinden sonra sigortası başlayan vatandaşlara ise erken emeklilik avantajı sunuluyor. İşe giriş tarihi 1999 senesinin Ekim ayından sonra başlayan vatandaşlar 60-65 yaşlarına geldikten sonra emekli olabiliyor.





Prim günü eksiği olan vatandaşlar yaş şartından faydalanabiliyor. 2000 senesinden 2008 senesi Mayıs ayına kadar prim ödemesi yapan vatandaşlar 60 yaş şartıyla emekli olabiliyor. 4 bin 500 prim günü ödemesiyle emekli olunabiliyor. Aynı zamanda yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı iş gücünü kaybeden vatandaşlar 1800 prim günü ödemesiyle farklı emeklilik sisteminden faydalanıyor. Bunun için sağlık raporu ve yüzde altmış oranında iş gücü kaybetmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar için sunulan bu birçok farklı seçenek ilaç gibi geliyor ve erken emekliliğin önü böylelikle açılmış oluyor.

