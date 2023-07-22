Erken emeklilikte beklenen oldu! Sigorta giriş yılı bu olanlar hemen emeklilik biletini alacak

Emekli olmak isteyen ancak bazı şartlara takılan vatandaşlar için yeni düzenlemeler geldi. Artık erken emeklilik mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Emekli olmak isteyen vatandaşlar 3 bin 600 prim günüyle emekli olmak için 15 sene sigorta süresini doldurmak için çalışmaya devam ediyor. Eğer vatandaşın sigorta başlangıcı 1999 senesi Eylül ayından önceyse emekli olabiliyorlar. Şartları taşıyan vatandaşlar için de tarih 2014 senesi olarak belirleniyor. 2000 senesinden sonra sigortası başlayan vatandaşların sigorta başlangıç tarihleri 1999 senesi Ekim ayından sonraysa 60-65 yaşlarında erken prim ödemesiyle emekli olabiliyorlar.





Prim gününe takılan vatandaşlar yaş şartından emekli olabiliyor. 2000 senesinden 2008 senesine kadar prim ödeyen vatandaşların da 60 yaş şartı bulunuyor. 4 bin 500 prim günü ödemesiyle emekli olunabiliyor. 2008 senesinin Mayıs ayı sonrasında ilk prim ödemeleri için 5 bin 400 prim ödemesi ve 25 sene sigorta süresi gerekiyor. 10 sene tamamlayıp emekli olmak isteyen vatandaşların 1800 prim günü ödemesi gerekiyor. Sağlık sorunu yüzünden çalışma günü kaybı yaşayan vatandaşlar yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor ancak sağlık raporlarının sunulması gerekiyor.