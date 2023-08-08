Erken emeklilikte gizli detay! Bunu bilmeyenin emekliliği başka bahara kalır

Mart ayıyla beraber yürürlüğe giren EYT yasasıyla milyonlarca kişi emekliliğe hak kazandı. Ocak Mayıs dönemi itibariyle işçi memur ve esnaflar 2023 yılında emekli aylığı bağlanan toplamda 828 bin 555 kişi vardır.

2022 yılında yaşlılık aylığı bağlanan kişi sayısı 371 bin kişi olurken bunların yanında milyonlarca çalışan erken emekli olma formülünü aramaya başladı. Kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması olurken iki farklı imkan ortaya çıktı. Fakat asgari ücret üzerinde temmuz ayında gelen zamlarla beraber hem doğum hem de askerlik borçlanmalarına zam yapıldı.





Borçlanmalar için fayda maliyet yapılması gerektiği bilgisi kaydedilirken prim günü eksik olmayan ve sigorta başlangıcı öne çekilmediğinde borçlanmaya gerek olmadığı bilgisi verildi. Bunlarla beraber prim günü eksik olan ve borçlanma yaptıklarında emeklilik tarihi öne çekme hakkı olanlar askerlik borçlanması yaptığında askerliği 200 öncesinde ise asgari tutar üzerinden prim yatırabilecek.

18 AY İÇİN 77.267 TL ÖDEME

Asgari ücret 1 Temmuz tarihiyle beraber artarken 4A ve 4B kapsamındaki askerlik borçlanmalarında 1 gün için ödenmesi gereken prim tutarı 143 TL ve 1.073 TL aralığında farklılık göstermektedir. Asgari ücret üzerinden borçlanma yapanlar 8 aylık kısa dönem için 34.341 TL, 18 aylık uzun dönem için de 77.267 TL ödenmesi gerekir.