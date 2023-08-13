Erken emeklilikte yeni kapı aralandı! Sigorta girişi bu yıllardan biri olan dilekçeyi hazırlasın!

Emekli olmak isteyenlere müjde. EYT kapsamına girmeyen ve programdan yararlanamayanlar için bir plan daha açıklandı. Detaylar haberimizde…







MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN ERKEN EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR: O TARİHTEN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİNİZ VARSA DİKKAT!

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş-koşulsuz emeklilik kazanılmış hak olarak kullanılacaktır. Bu kapsamda SGK ve BAĞ-KUR 'lu erkek ve kadın çalışanın belirli şartları taşıması gerekmektedir.

Mart ayında çıkarılan yasa ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan milyonlarca vatandaş sınırsız emekliliğin yolunu açtı. 2 milyondan fazla sigortalı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında 3 Mart'ta başlayan bir başvuru süreci aracılığıyla emeklilik başvurusunda bulundu. Bu 1,9 milyon sigortalının işlemleri tamamlanmıştır.

Mart ayında başvuru yapanların maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplanıyor ve ödemeler ikramiyeleri ile birlikte sözleşmelerin imzalandığı gün toplu olarak yapılıyor. İlerleyen aylarda adaylara başvuru yapılan ayı takip eden ay başından itibaren hesaplanan maaş ve ikramiyeler toplu olarak alınmaya devam edilir.

PRİM VE YIL ÖNEMLİ

Yapılan bir habere göre EYT yasasından faydalanmak için en geç 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olma şartı var. İşe alım tarihine göre sadece 5.000 TL'den primi tamamlaması gerekiyor. 5.000'e kadar ders kitabı personeli için 975 gün yeterlidir ve erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl olan bekleme süresini tamamlar.

BAĞ-KUR’da ve Emekli Sandığı'nda erkekler için 25 veya 9.000 gün, kadınlar için 20 veya 7.200 gün yetmiyor. Prim şartını ve yıl koşulunu sağlayanlar yaşa bakılmaksızın emekli olacak.

KAZANILMIŞ HAK OLACAK

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş-koşulsuz emeklilik kazanılmış hak olarak kullanılacaktır. Bu şartları sağladıktan sonra herhangi bir yaş şartı aranmaksızın bu tarihte emekli olabileceklerdir. Bu sayede, şartları bekleyenler de dahil olmak üzere 4,5 milyon EYT üyesinin emekliliğe hak kazanması bekleniyor.

İŞLEMİ BİTMEYENLER NE YAPACAK?

İncelediğimiz zaman, halen esnaf ve ücretsiz olan EYT üyelerinin tamamına yakınının farklı kurumlarda hizmet verdiği veya Bağ-Kurlu ise kuruma borçlu olduğunun bilindiğini gördük. Bunun sonucunda işlemler tamamlanamamakta ve uzun zaman almaktadır. Farklı kuruluşlarda hizmet alan kişilerin büyük çoğunluğunun dosyaları farklı şehirlerde veya ders kitabının farklı dallarındadır.

Bu nedenle emeklilik işlemlerinin başlatılabilmesi için kurumlar arasında yazışmalar kurulmakta ve bulunan kayıtlar uygun olup olmadığına bakılarak incelenmektedir. Servisler daha sonra birleştirilir ve bu eşleştirme tamamlandığında işlemler kaldığı yerden devam eder. Yazışma ve inceleme süreçleri devam edenlerin emeklilik işlemleri de ertelendi.

BORÇ ÖDENİNCE BAŞLIYOR

Borç durduğu sürece emeklilik işlemleri gerçekleştirilemez. Nitekim talep anında borç varsa alacak iptal edilir ve borcun ödendiği tarihte yeni bir talepte bulunulması gerekir.

Bu nedenle mart ayında başvuru yapmasına rağmen borç nedeniyle işlemi tamamlamayan BAĞ-KUR’un EYT üyeleri de bu süreçte eksik maaş alıyor. Genel sağlık sigortası borcu Ders Kitabı ve Emekli Sandığı için engel olmamakla birlikte BAĞ-KUR olarak ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bir lira borcu olanların işlemleri tamamlanamadı.

EKSİKLERE DİKKAT!

Tüm bunların yanı sıra başvurduğu halde yıl ve ikramiye süresi henüz dolmamış olanlar da bulunmaktadır. Bu talepler de reddedildi. Bu nedenle, önce uygun olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekir. Bunun için e-devlet üzerinden ya da ALO 170 santralinden durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Buradan engelli olup olmadığınızı ve kayıtta sorun olup olmadığını görebilirsiniz. BAĞ-KUR olup olmadığını. Kuruma borcunuz olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

18 YAŞ ÖNEMLİ

Bu arada, SGK'lılar için bir yıl şartı önemlidir. Kadınlar için 20 yıllık bekleme süresi sona erdi. Ancak erkekler için henüz 25 yaşını doldurmamış olanlar da bulunmaktadır. Örneğin 1999 yılında sigortalılığa başlayan erkekler 2024 yılına kadar bekleyecek. Ayrıca 18 yaşı da çok önemli. Birçok sigortalı, 16-17 yaşları arasında uzun vadeli sigorta iştiraklerine katıldı.

Bu sigortalılar için 20 ve 25 yıllık bekleme süreleri 18 yaşından sonra başlamaktadır. Örneğin 1981 doğumlu bir EYT'li 17 yaşında sigortalı ise 25 yıl 1998 değil 18 yaşına geldiğinde 1999'da başlayacak. Dolayısıyla emeklilik tarihi 2023 değil 2024 olacaktır.

HER ŞEY TAMAM İSE SGK'YA GİTMEK GEREKLİ

Bu eksikliklerin hiçbiri olmadan sigortalının maaşı ödenmemişse bunun birçok nedeni olabilir. Başvuru yapacağınız SGK müdürlüğünde yoğunluk varsa bu gecikmelere neden olabilir. Veya dosyanız veya başvurunuzla ilgili bir sorun olabilir. Bunun için SGK müdürlüğüne giderek bilgi alabilirsiniz.