Erken emeklilikte yeni perde açıldı! 45-46-47-48 yaş ile emeklilik için tek formül yeter

Milyonların hayalini kurduğu erken emekliliğe ilişkin çalışmalar sonunda gerçekleşti. Uzun zamandır beklenen kararname, iki torba yasayla Kongre'den geçecek. 2000'den beri SGK'ya katılanları çok sevindiren bu gelişmeyle birlikte EYt'yi kaçıranlara erken emekli olma şansı verilecek. Yeni emeklilik sistemi emeklilik yaşını düşürdü. Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve sigorta primlerinin düşürülmesi nedeniyle emekli olunması da mümkündür. Peki erken emeklilik ne zaman gelecek? Erken Emeklilik Planı kimler için geçerlidir? İşte detaylar..

Emeklilik yaşı düşürüldü ve gelişme son anda açıklandı. Erken emekliliğin kapısı milyonlarca SSK BAĞ-KUR çalışanları için ardına kadar açıldı. EYT'ye katılamayan milyonlarca kişiye erken emekli olma fırsatı verilecek. Yeni emeklilik reformunun tüm detayları açıklandı. İki yasa tasarısı ile meclise sunulacak olan yeni emeklilik reformları, sadece beş milyon kişiye erken emekliliğin kapısını açacak.

2 .Torba Yasa, Milyonları Erken Emekliliğe Götürüyor

Geçtiğimiz aylarda yürürlüğe alınan EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye erken emeklilik hakkı tanıdı. Ancak EYT Yasası'nın çıkmasıyla birlikte bazı kişiler haklarını kaybetti. Özellikle 1999 yılından sonra SGK'ya katılanlar, staj ve çıraklık sigortası mağduru olanlar, ikramiyesi olmayanlar EYT'den yararlanamadı. EYT'yi kaçıranlar için bir müjde daha verildi. Yeni düzenlemeler milyonların erken emekli olmasının önünü açacak.

45-49 YAŞ ARASINA EMEKLİLİK HAKKI

Yeni emeklilik reformları, 1999 yılından sonra SGK'ya katılanlara da erken emekli olma fırsatı verecek. Son dakika haberleri, 45 ile 49 yaşları arasında emeklilik şansı olduğunu bildiriyor. SSK primlerinin önemi yok, yeni reformlar tüm işçileri etkiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi anlaşmayla ilgili müjdeli haberi açıkladı. Artık düzenlemeye ilişkin tarihl

Kongrenin açılmasıyla birlikte erken emeklilik düzenlemesi gündeme getirilecek. 1 Ekim 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olarak belirlendi. O güne kadar beklesek bile beklediğimize değecektir. Bunun nedeni, Erken Emeklilik Yasası'nın emeklilik yaşını düşürürken aynı zamanda primleri önemli ölçüde düşürmesidir. Bu milyonlarca kişiye erken emeklilik hakkı verecek.

Erken emeklilik yasasının hedefi de belli oldu. Yeni emeklilik reformu, 1999 yılından bu yana SGK'ya katılanları, emeklilik sigorta şirketlerinin, staj ve çıraklık mağdurlarının, ev hanımlarının ve milyonlarca kişinin erken emekliliğe hak kazanmasını sağladı.

"5 milyon kişi faydalanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada emeklilik reformuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni emeklilik planı esas olarak yaklaşık 5 milyon vatandaşı kapsam içine alacak. Yarı emeklilik şeklinde de bilinen düzenlemenin, Ekim ayı itibariyle milyonlarca kişinin SGK'ya emeklilik başvurusu yapmasına neden olması bekleniyor.