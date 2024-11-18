Eroldu: Avrupa Otomotivinde Daralma Türkiye İçin Ciddi Risk

Avrupa Otomotiv Sektöründeki Daralma Türkiye İçin Tehdit Oluşturuyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa otomotiv sektöründe yaşanan daralmanın global otomobil piyasasında derin etkiler yarattığını belirtti. Eroldu, "Avrupa'daki potansiyel pazar daralması sebebiyle oluşabilecek araç fazlasının Türkiye pazarına kaydırılma olasılığını ciddi bir risk olarak görüyoruz," dedi.

Daralmanın Nedenleri ve Sonuçları

Dernekten yapılan açıklamada, Eroldu, Avrupa otomotiv sektöründeki daralma haberlerinin ve kâr uyarılarının, küresel otomotiv sektöründeki köklü dönüşüm gereklilikleri ve makroekonomik gelişmelerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Enflasyon etkisiyle öngörülenin gerisinde kalan Avrupa pazarı, Çin'in iç ve ihraç pazarlarında arttırdığı rekabet gücü ve elektrikli araç (EV) talebinin düşüklüğü, Avrupalı üreticilerin zorluk çekmesine neden oluyor.

Çin Rekabeti ve Almanya'nın Elektrikli Araç Hedefleri

Eroldu, Alman üreticilerin elektrikli araç pazarında Çinli firmalarla rekabette zorlandığını belirtti. Elektrikli araç pazarında hızla ilerleyen Çinli markalar, düşük maliyetler ve devlet teşvikleri ile Alman üreticilerin pazar payını tehlikeye atıyor.

Alman otomobil üreticilerinin VDA verilerine göre, 2019'da Çin pazarındaki paylarının %26,2'den, 2024'te %20,3'e düşmesi bekleniyor. Aynı dönemde Çinli markaların pazar payı ise %30'dan %66'ya yükselecek.

Türk Otomotiv Sanayisinin Geleceği

Eroldu, Avrupa'nın en önemli ihracat pazarı olmasından dolayı, olası pazar daralmasının Türkiye otomotiv sanayisini olumsuz etkileyebileceğini dile getirerek, yerli araçların iç pazardaki payının artırılması gerektiği üzerinde durdu.

Stratejik Politika Geliştirilmesi Gerekiyor

Cengiz Eroldu, Avrupa Birliği'nin sıkı emisyon hedefleri ve yetersiz elektrikli araç altyapısının Avrupalı üreticilere zorluklar çıkardığını belirtti. Eroldu, "Yerli üretimi korumak ve dış ticarette denge sağlamak için alınan tedbirler ciddi öneme sahip," dedi.

Ek Vergilerin Etkileri

AB'nin Çinli otomobil üreticilerine getirdiği ek vergilerin Avrupa otomotiv pazarındaki rekabeti etkileyen bir unsur olduğuna dikkat çeken Eroldu, bu adımın hem üreticilere hem de tüketicilere yaptırım getirebileceğini açıkladı. Ek vergilerin, Çinli üreticilerin fiyat avantajını azaltarak, Avrupa pazarındaki satışlarını düşürmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Eroldu, Avrupa'daki bu dönüşüm sürecinin yalnızca yerli üreticiler için değil, dünya genelindeki tüm otomotiv üreticileri için büyük bir sınav olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.