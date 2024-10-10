DOLAR
34,22 0,02%
EURO
37,53 -0,2%
ALTIN
2.876,58 -0,25%
BITCOIN
2.081.201,92 -0,66%

Erpiliç Rekabet Soruşturması Taahhüt ile Sonuçlandı

Erpiliç hakkında yürütülen rekabet soruşturması, şirketin taahhütleri doğrultusunda kapatıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:13
Erpiliç Rekabet Soruşturması Taahhüt ile Sonuçlandı

Erpiliç Üzerindeki Rekabet Soruşturması Taahhüt ile Kapandı

Rekabet Kurulu, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasını, şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonlandırma kararı aldı.

Soruşturmanın Detayları

Resmi web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Erpiliç'in bayilerine bölgesel ve müşteri kısıtlaması getirmesi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiası ile gündeme gelmişti. Soruşturma süreci devam ederken, şirket taahhüt başvurusunda bulundu.

Taahhütlerin Kabulü ve Sonuçları

Rekabet Kurulu, sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabet sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde nitelikli olduğunu belirledi. Bu taahhütler, şirket açısından bağlayıcı hale getirilerek, soruşturmanın kapatılmasına karar verildi.

Söz konusu taahhüde göre, Erpiliç, İstanbul dışındaki illerde bulunan bayilere, aktif satış yapabilecekleri bölgeler atayacak. Ayrıca, bayilik sözleşmelerinde, bu bölgedeki bayilerin pasif satışlarının engellenmeyeceği ifade edilecek. İstanbul’da faaliyet gösteren bayilere gönderilecek bildiride aktif ve pasif satış tanımlarına da yer verilecektir. Metin, bayilerin pasif satışları üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını açıkça belirtecektir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GYODER'den Gayrimenkul Sektörü İçin Eğitim Atılımı
2
Ağustos 2024'te Ticaret Borsalarında Rekor Fındık İşlemi
3
TCMB'nin TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Türkiye'de İş Gücü İstatistikleri Gelişiyor
5
Iğdır'da Lisanslı Depoculuk Açılışı Yapıldı
6
Rekabet Kurulu'ndan Haks Kimya'ya Cezai İşlem
7
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek