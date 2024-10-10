Erpiliç Rekabet Soruşturması Taahhüt ile Sonuçlandı

Erpiliç Üzerindeki Rekabet Soruşturması Taahhüt ile Kapandı

Rekabet Kurulu, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasını, şirketin sunduğu taahhütler doğrultusunda sonlandırma kararı aldı.

Soruşturmanın Detayları

Resmi web sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Erpiliç'in bayilerine bölgesel ve müşteri kısıtlaması getirmesi, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiası ile gündeme gelmişti. Soruşturma süreci devam ederken, şirket taahhüt başvurusunda bulundu.

Taahhütlerin Kabulü ve Sonuçları

Rekabet Kurulu, sunulan taahhütlerin tespit edilen rekabet sorunlarını ortadan kaldıracak şekilde nitelikli olduğunu belirledi. Bu taahhütler, şirket açısından bağlayıcı hale getirilerek, soruşturmanın kapatılmasına karar verildi.

Söz konusu taahhüde göre, Erpiliç, İstanbul dışındaki illerde bulunan bayilere, aktif satış yapabilecekleri bölgeler atayacak. Ayrıca, bayilik sözleşmelerinde, bu bölgedeki bayilerin pasif satışlarının engellenmeyeceği ifade edilecek. İstanbul’da faaliyet gösteren bayilere gönderilecek bildiride aktif ve pasif satış tanımlarına da yer verilecektir. Metin, bayilerin pasif satışları üzerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını açıkça belirtecektir.