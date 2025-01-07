Ertuğrul Kepenek'in Güneş Enerjisi Yatırımı: Elektrik Tasarrufu ve Gelir Kaynağı

Güneş Enerjisi ile Yeni Bir Gelir Kapısı

Yıllarca yurt dışında çalıştıktan sonra memleketine dönen 55 yaşındaki Ertuğrul Kepenek, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşarak yeni bir yaşam kurdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği desteğiyle bir güneş enerji santrali (GES) kurarak, artan elektrik maliyetlerini ortadan kaldırmayı başardı.

Memlekete Dönüş ve Yatırımlar

2005 yılında ailesiyle birlikte memleketi Şarkışla'ya dönen Kepenek, çiftlikler kurarak tarım ve hayvancılık alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Başlangıçta günlük 15 bin yumurta üretimiyle faaliyetlerine başlayan Kepenek, zamanla kapasitesini 200 bine çıkardı ve ek olarak besi çiftliği de kurdu.

Devlet Desteği ve GES Projesi

Yükselen elektrik maliyetleri ile mücadele etmek amacıyla TKDK ve Avrupa Birliği projelerine başvuran Kepenek, %55 hibe desteği alarak toplam maliyeti 7,5 milyon lira olan GES projesini hayata geçirdi. Projenin yaklaşık 4 milyon liralık kısmını Avrupa Birliği finanse etti.

Enerji Üretimi ve Ekonomik Kazanç

Kepenek, kurulan güneş enerji santralinin günlük ortalama 3.500 kilovatsaat (kWh) elektrik ürettiğini belirtti. Bu miktarın, günlük yaklaşık 500 evin elektrik ihtiyacını karşıladığını ifade eden Kepenek, yapılan yatırımı "çok güzel bir proje" olarak tanımladı.

Amortisman Süresi ve Çevre Duyarlılığı

Yatırımın 1,5 yılda kendisini amorti ettiğini söyleyen Kepenek, aylık elektrik ödemelerini sıfırladıklarını ve artık 100 bin lira değerinde elektrik sattıklarını kaydetti. Bu süreçte elde edilen başarı, atıl bir arazinin nasıl değerlendirilebileceğine dair güzel bir örnek sunuyor.

Kepenek, "Yeşil, temiz bir enerji ve bacasız fabrika oluşturduk. Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız bu yatırım, hem doğayı koruyarak hem de doğal kaynakları harcamadan enerji üretmemizi sağlıyor." diyerek projelerine olan güvenini bir kez daha vurguladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kepenek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerji santrali (GES) kurdu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ertuğrul Kepenek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği desteğiyle güneş enerji santrali (GES) kurdu.