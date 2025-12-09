Erzincan'da 5 Milyon TL ve Üzeri Vergi Borçluları Açıklandı

Fevzipaşa Vergi Dairesi önünde ilan edilen liste

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin Aralık ayında açıklanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yayımlanan listeler arasında Erzincan'daki borçlular da yer aldı.

Erzincan Defterdarlığı Fevzipaşa Vergi Dairesi girişindeki panoya asılan listede, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen ve devlete 5 milyon lira ve üzeri borcu ve cezası bulunan mükellefler yer alıyor. Listeler vergi dairelerinde 1-15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaya başlarken, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 16-30 Aralık arasında açıklanacak.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle panoda yer alan listede toplam 10 mükellef bulunduğu görüldü. Erzincan'da 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu bulunan isimler ve borç tutarları şöyle:

Prokom Mmadencilik Otomotiv İnşaat Elektrik Üretim (Tehlikesiz atıkların düzenli veya kalıcı olarak depolanması) 35 milyon 502 bin 917, 61

Tahsin Yalçın İnş. Ticaret ve Sanayi LTD Şirketi (İkamet amaçlı binaların inşaatı) Ahşap binaların inşaatı hariç 29 Milyon 552 bin 307, 60

Erzincan Zirve Kağıt Karton Elektirik Üretim Sanayi TİC. A.Ş (Kağıt ve mukavva imalatı) 19 Milyon 853 bin 449, 23

Coşkun Yorulmaz (Hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti) bulgur, pirinç, mısır vb. 17 Milyon 922 bin 664,57

Ferdi Demirci (Plastik sofra mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti) 11 milyon 854 bin 352,91

Demircioğulları ALM Gıda Pls. İnş. Mak. İth. Sn. Tc. (Plastik ambalaj malzemeleri imalatı) 11 Milyon 570 bin 609, 29

Mahdı Dızmarı (Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 9 milyon 978 bin 762,12

Abdulbaki Uzun (Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti) 6 milyon 158 bin 079,90

Eshghalı Jafar Zadeh (Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 5 milyon 614 bin 363,74

Hamıd Mohtasham (Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 5 milyon 594 bin 598,41

Liste, ilgili tarihlerde Vergi Daireleri panolarında ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde takip edilebilir.

