Erzincan'da İki Yeni Kuru Fasulye Çeşidi için Tescil Başvurusu Yapıldı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen iki adet kuru fasulye genotipi, enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu. Başvurular, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne gönderilen genotiplerden birinin yerel çeşit listesinde, diğerinin ise milli çeşit listesinde yer alması amacıyla yapıldı.

Yeni Çeşitlerin Tescil Süreci

Nisan ayında sonuçlanması beklenen tescil başvurusu ile birlikte, Erzincan'ın milli listesinde toplam 2 çeşit kuru fasulye yer alacak. Mevcut durumda, daha önce enstitü tarafından geliştirilen ve tescillenen "Ergan Kuru Fasulye" çeşidi de milli listede bulunmaktadır.

Kuzeydoğu Anadolu'da Tarımsal Yenilikler

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, başvurusu yapılan kuru fasulye genotipinin "Işıl" ismiyle, yerel çeşit listesine girecek genotipin ise "Erzincan Dermasonu" ismiyle tescillenmesini beklediklerini söyledi. Enstitünün geliştirdiği "Işıl" çeşidinin verim ve kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Karataş, bu ürünün bölge çiftçileri arasında tercih edileceğine inandıklarını belirtti.

Uzmanların Emekleri

Karataş, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından geliştirilen "Erzincan Dermasonu" için 1 yıl, "Işıl" çeşidi için ise 8 yıl emek harcandığını sözlerine ekledi. Bu yenilikler, bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.