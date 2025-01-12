Erzincan'da İki Yeni Kuru Fasulye Çeşidi için Tescil Başvurusu Yapıldı

Erzincan'da geliştirilen 'Işıl' ve 'Erzincan Dermasonu' isimli yeni kuru fasulye çeşitleri için tescil başvurusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:39
Erzincan'da İki Yeni Kuru Fasulye Çeşidi için Tescil Başvurusu Yapıldı

Erzincan'da İki Yeni Kuru Fasulye Çeşidi için Tescil Başvurusu Yapıldı

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen iki adet kuru fasulye genotipi, enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu. Başvurular, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne gönderilen genotiplerden birinin yerel çeşit listesinde, diğerinin ise milli çeşit listesinde yer alması amacıyla yapıldı.

Yeni Çeşitlerin Tescil Süreci

Nisan ayında sonuçlanması beklenen tescil başvurusu ile birlikte, Erzincan'ın milli listesinde toplam 2 çeşit kuru fasulye yer alacak. Mevcut durumda, daha önce enstitü tarafından geliştirilen ve tescillenen "Ergan Kuru Fasulye" çeşidi de milli listede bulunmaktadır.

Kuzeydoğu Anadolu'da Tarımsal Yenilikler

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, başvurusu yapılan kuru fasulye genotipinin "Işıl" ismiyle, yerel çeşit listesine girecek genotipin ise "Erzincan Dermasonu" ismiyle tescillenmesini beklediklerini söyledi. Enstitünün geliştirdiği "Işıl" çeşidinin verim ve kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Karataş, bu ürünün bölge çiftçileri arasında tercih edileceğine inandıklarını belirtti.

Uzmanların Emekleri

Karataş, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından geliştirilen "Erzincan Dermasonu" için 1 yıl, "Işıl" çeşidi için ise 8 yıl emek harcandığını sözlerine ekledi. Bu yenilikler, bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru...

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru...

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen, iki adet kuru fasulye genotipi enstitü adına tescillenmek üzere başvuruda bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin 22 Ekim 2023 Döviz Kurları Açıklandı
2
SGK'dan ödeme alanlar dikkat! Bunu yapanlardan paralar faiziyle geri alınacak
3
TÜBİTAK, 6 Yeni Personel Alımı İlan Etti
4
Türkiye Havalimanlarında 2024'te 230,2 Milyon Yolcu Seyahat Etti
5
Küresel Savunma ve Havacılık Şirketleri Yatırımcıları Sevindiriyor
6
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu
7
Çin'in Hububat Üretimi 2024'te 700 Milyon Tonu Aştı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı