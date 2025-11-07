Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — 7-16 Kasım 2025 Fırsatları

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:18
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Erzurum Alışveriş Festivali", Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açılış ve Tarihler

Festivalin açılışı için düzenlenen törenin ardından etkinlik, 7-16 Kasım 2025 tarihleri arasında, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yerel ekonomiye katkı ve hedefler

Şehrin ekonomisine canlılık katması ve üreticiyle tüketiciyi buluşturması hedeflenen festivalde tekstilden modaya, hediyelik eşyadan yöresel ürünlere, el sanatlarından ev eşyalarına kadar geniş bir yelpaze yer alacak. Etkinlik, hem alışveriş fırsatları hem de sosyal dayanışma açısından öne çıkacak.

"Yerel ekonomiyi büyütürken; üreticimizi destekliyor"

Erzurum’un sosyal ve ekonomik hayatına renk katacak, şehir ticaretine yeni bir soluk kazandıracak bir etkinliğine daha imza attıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Düzenlediğimiz Erzurum Alışveriş Festivali, bir fuardan çok daha fazlasıdır. Bu festival, üreticisiyle tüketicisini, esnafıyla vatandaşını, yerel ekonomiyi ulusal vizyona bağlayan bir gönül köprüsüdür. Festivalimizde tekstilden modaya, hediyelik eşyadan yöresel ürünlere, el sanatlarından ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede alışveriş imkânı sunulacak. Yüzde 75’e varan indirimlerle hemşehrilerimiz için bir fırsat dönemi başlıyor. Ancak bu festival sadece ekonomik bir hareketlilik değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma şölenidir Biz, yerel ekonomiyi büyütürken; üreticimizi destekliyor, esnafımıza güç veriyor, tüketicimizi koruyoruz" şeklinde konuştu.

Açılışa katılanlar

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Fatma Öncü, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Aden Yurdagül ve diğer davetliler katıldı.

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı