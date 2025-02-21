Erzurum Burma Bileziği Coğrafi İşaretle Tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Erzurum'da geleneksel olarak üretilen burma bileziği, önemli bir coğrafi işaretle tescil edildi. Bu gelişme, Erzurum'un kültürel mirasını ve yerel ekonomisini desteklemek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Coğrafi Ürünlerin Katkısı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Erzurum Burması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" programında, coğrafi ürünlerin il için önemli katma değer sunduğunu vurguladı. Durak, Erzurum'un toplamda 60 coğrafi ürün tesciline sahip olduğunu ve bunlardan iki tanesinin el sanatı, 58'inin ise gıda ürünleri olduğunu belirtti.

Sahiplenme Vurgusu

Durak, tescilli ürünlerin tanıtımına yönelik yapılan çalışmalara değinerek, "Öncelikle ilimizin bunu sahiplenmesi gerekiyor; böylece yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline gelebilirler," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye genelinde 1690 coğrafi tescilli ürün bulunduğunu ve bu durumun ülkenin zenginliğini gösterdiğini ifade etti.

İş Dünyasından Beklentiler

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, ürünlerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tescilin yalnızca başlangıç olduğunu, endüstriye ve ekonomiye dönüştürülmedikçe yeterli olmayacağını belirtti.

El Sanatı ve Ustalık

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak ise burma bileziğin, yüzyıllar boyunca süregelen bir el sanatı olduğunu açıkladı. Ustaların özgün çalışmaları ile yapılan bu bilezikler, Türkiye'nin başka bir bölgesinde bulunmamaktadır.

Altın imalatı ustası Zülküf Uçan da, Erzurum burmasının en önemli özelliklerinden birinin her artisanın kendine ait desenleri kullanması olduğunu ifade ederek, tasarımın otantik yapısını vurguladı. Tescil belgesinin tesliminin ardından, Erzurum burmasının tanıtımına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

Erzurum'da üretimi yapılan burma bilezik, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescil edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak (ortada), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Erzurum Burması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" programında konuşma yaptı.

Erzurum'da üretimi yapılan burma bilezik, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescil edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak (ortada), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Erzurum Burması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" programında konuşma yaptı.