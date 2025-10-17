Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol — Ticaret 10 Milyar Dolara Ulaştı

Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol

Tabloyu değiştiren işbirliği ve yükselen ticaret hacmi

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugünkü istikrar ortamına ulaşmamızda Türkiye hayati rol oynadı" dedi.

"Libya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2023'ten (ocak ayı) bu yılın ağustos sonuna kadar 10 milyar doları aşmıştır", şeklindeki veriyi paylaşan eş-Şehubi, bu rakamın ikili ekonomik bağların gücünü gösterdiğini belirtti.

Konuşma, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında yapıldı. Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

e-Şehubi'nin değerlendirmeleri, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin güncel fotoğrafını çekerken, ticaret verileri de bu yakınlaşmanın somut göstergesi olarak öne çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi konuşma yaptı.