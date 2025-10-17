Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol — Ticaret 10 Milyar Dolara Ulaştı

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, Türkiye'nin istikrar sağlanmasındaki hayati rolünü ve iki ülke ticaretinin 2023 Ocak–Ağustos döneminde 10 milyar doları aştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:25
Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol — Ticaret 10 Milyar Dolara Ulaştı

Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol

Tabloyu değiştiren işbirliği ve yükselen ticaret hacmi

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugünkü istikrar ortamına ulaşmamızda Türkiye hayati rol oynadı" dedi.

"Libya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2023'ten (ocak ayı) bu yılın ağustos sonuna kadar 10 milyar doları aşmıştır", şeklindeki veriyi paylaşan eş-Şehubi, bu rakamın ikili ekonomik bağların gücünü gösterdiğini belirtti.

Konuşma, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında yapıldı. Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

e-Şehubi'nin değerlendirmeleri, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin güncel fotoğrafını çekerken, ticaret verileri de bu yakınlaşmanın somut göstergesi olarak öne çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında, "Türkiye-Afrika Uluslararası Sivil Havacılık İşbirliği" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
2
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sektörü Raporu 2024 yayımlandı
3
Eş-Şehubi: Türkiye Libya'da İstikrarda Hayati Rol — Ticaret 10 Milyar Dolara Ulaştı
4
TPAO'nun Edirne-Kırklareli petrol ruhsatı 2 yıl uzatıldı
5
ASPİLSAN Enerji, Karbon Ayak İzini Düşüren Pil ve Bataryalar Üretiyor
6
New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
7
9 özel bankadan emekliye kallavi ödeme! Rakamı duyan soluğu şubede alacak

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği