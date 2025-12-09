DOLAR
ESCON Enerji yayımladı: Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu — %27,8 Tasarruf Potansiyeli

ESCON Enerji'nin 3. raporu 500 tesisteki etütlere göre sanayide ortalama %27,8 enerji tasarruf potansiyeli ve 1,32 milyon ton CO2 azaltım öngörüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:16
ESCON Enerji yayımladı: Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu — %27,8 Tasarruf Potansiyeli

ESCON Enerji üçüncü 'Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu'nu yayımladı

Enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, sanayi sektöründeki enerji verimliliği potansiyelini ortaya koymak amacıyla üçüncü kez hazırladığı 'Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu'nu yayımladı. Küresel enerji talebindeki artış, iklim kriziyle mücadele ve uluslararası rekabet, enerji verimliliğini stratejik bir öncelik haline getiriyor. Türkiye de 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) kapsamında birincil enerji arzında %15 azalma ve bunun sonucunda 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefliyor.

Araştırma kapsamı ve sektörler

Rapor için 54 şehirde faaliyet gösteren 469 fabrika ile 31 ticari bina olmak üzere toplam 500 tesiste enerji etütleri gerçekleştirildi. Bu tesislerin 203'ü İSO 500, 83'ü İSO İkinci 500 listesinde yer alıyor. Analize dahil edilen 11 sektör şu şekilde: Ambalaj-Plastik, Beyaz Eşya, Gıda, İlaç, Kağıt, Kimya-Petrokimya, Metal, Metal Dışı Mineraller (Çimento, Cam ve Seramik), Otomotiv, Tekstil ve Ticari Bina.

Öne çıkan veriler

İncelenen 469 fabrika ve 31 ticari binanın yıllık toplam enerji tüketimi 7,47 milyon TEP olarak hesaplandı. Bu tesislerdeki ortalama enerji tasarruf potansiyeli %27,8 seviyesinde belirlendi. Enerji verimliliği yatırımlarının maliyeti birim enerji (TEP) başına ortalama 1.943 dolar olarak tespit edilirken, emisyon azaltım maliyeti ton başına ortalama 569 dolar ve projelerin ortalama geri ödeme süresi 3,11 yıl olarak hesaplandı. Rapor, hayata geçirilen projelerle sağlanabilecek toplam emisyon azaltımını 1,32 milyon ton karbondioksit olarak öngörüyor.

CEO Onur Ünlü'nün değerlendirmesi

ESCON Enerji CEO'su Onur Ünlü, 2023 raporlarında enerji verimliliği potansiyelini yüzde 29 olarak ölçtüklerini hatırlatarak, 'Aradan geçen iki yılda yüzde 1,2'lik bir iyileşmeyle bu oranın yüzde 27,8 seviyesine ulaştığını tespit ettik' dedi. Ünlü, mevcut iyileşmenin yeterli olmadığını vurgularken, UEVEP hedeflerine ulaşmak için yatırım hızının artması gerektiğini belirtti.

Ünlü, son iki yılda finansmana erişim zorlukları, yüksek faizler ve kapasite kullanım oranlarındaki düşüşün enerji verimliliği yatırımlarının hızını kestiğine dikkat çekti: 'Sanayi bu yatırımları yapmakta istekli; ancak ekonomik koşullar yatırım ivmesini düşürdü.'

İleriye dönük beklentiler

Ünlü, yatırımlardaki duraklamanın 2026 itibarıyla değişebileceğini öngörüyor. Devlet destekleri, finans kuruluşlarının artan ilgisi ve yeni teknolojilerin benimsenmesiyle projelerin yeniden ivme kazanacağını belirtti. Ayrıca Ünlü, sanayideki mevcut %27,8 potansiyelin UEVEP hedefi olan %15'in üzerinde olduğunu vurgulayarak, 'Bu tabloyu tersine çevirme, ithal enerji bağımlılığını azaltma, dış ticaret açığını küçültme ve karbon ayak izini düşürme açısından fırsat sunuyor' ifadelerini kullandı.

ESCON ENERJİ CEO’SU ONUR ÜNLÜ

ESCON ENERJİ CEO’SU ONUR ÜNLÜ

