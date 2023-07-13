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Eski CEO o altcoini önerdi! Tam 47 katına çıkacak: Kripto parası olanlar dikkat

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Eski CEO o altcoini önerdi! Tam 47 katına çıkacak: Kripto parası olanlar dikkat
Kripto para yatırımcıları merakla piyasadaki hareketliliği takip ediyor. Peki uzman isim hangi coini önerdi? Tüm detaylar haberimizde.

Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken yatırımcılar hangi alana yönelmeleri gerektiğini araştırıyor. Uzman isim önerdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HANGİ COİN ALINMALI

Real Vision CEO'su ve kripto para piyasa yatırımcısı Pal yaptığı açıklamalarda 018 senesinde dibe vurmasına rağmen büyük bir yükselişe geçen Ethereum ile ilgili açıklamalar yaptı. Pal tarafından önerilen Ethereum fiyatı 47 kat artış gösterdi. CEO'ya göre Solana için en az 20 katlık bir yükseliş bekleniyor. SOL Ethereum'un 2018 senesindeki en düşük seviyelerinden 47 kat artış gösterdi ve aynı şeyi bir daha yapma ihtimali bir rüya senaryosu gerçekleşme ihtimali var. Solana'nın en düşük fiyatı 9 dolarken mevcut değerinin 20 kat artması bekleniyor. 

ünlü isimden bitcoin açıklamaları

Aynı zamanda Pal Bitcoin ile ilgili de açıklamalar yaptı ve en yüksek seviyesine göre iki veya üç kat yükselmesini beklediğini söyledi. Pal konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Gerçek anlamda nereye gittiğini tahmin etmek çok zor olsa da BTC en yüksek seviyelerinden iki veya üç kat yükselecek. Çok bir şey beklendiği veya istendiği anlamına gelmez. Eğer bir yükseliş yaşanırsa Bitcoin tarihindeki en kötü boğa piyasası olur. bütün zamanların en yüksek seviyesinden muhtemelen üç katına çıkar. Şu an 30 bin dolar seviyesinde, güncel fiyatlarla birlikte değeri 6 kat artmış olacak. Bu epey iyi. İşin iyi tarafı yanılsam da tam bir panik yaşanması ve çok daha güçlü bir ralli olması olur. 2025 senesine ABD ekonomisinde neler yaşanacağını, fiyatların nasıl olacağını henüz bilmiyoruz.' 

Ekonomi
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