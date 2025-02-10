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Eski Hazine Bakanlarından Trump Yönetimine Uyarı

Beş eski mali Bakan, Trump yönetiminin mali eylemlerinin ABD'nin finansal geleceğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:38
Eski Hazine Bakanlarından Trump Yönetimine Uyarı

Trump Yönetimi Eleştiriliyor

ABD'nin daha önce Hazine Bakanlığı yapmış beş önemli isim, Başkan Donald Trump yönetiminin eylemlerinin ülkenin mali yükümlülükleri için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti. Robert Rubin, Lawrence Summers, Timothy Geithner, Jacob Lew ve Janet Yellen, The New York Times için kaleme aldıkları görüş yazısında, ABD'nin mali taahhütlerini yerine getirmesi konusunda uyarılarda bulundular.

Mali Taahhütlerde Ciddi Riskler

Yazıda, Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemlerinin tarihi olarak bağımsız ve partiler üstü memurlar tarafından yönetildiğine dikkat çekildi; ancak son dönemde bu yapının bozulduğuna vurgu yapıldı. Önemli bir nokta olarak, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) adı verilen yeni bir birimin devreye girmesiyle kritik pozisyonlara siyasi atamalar yapıldığı belirtildi.

Ödeme Sistemleri ve Etik İhlaller

Yeni atamaların özel sektörle bağlantılarının devam etmesinin etik ihlaller ve çıkar çatışmaları riskini gündeme getirdiği ifade edildi. Hazine Bakanlığı'nın ödeme sistemlerine erişim sağlanmasının, milyonlarca Amerikalının finansal bilgilerinin güvenliğini riske atabileceği alarmı verilerek, bir federal yargıcın DOGE'nin ödeme sistemine erişimini geçici olarak durdurma kararı aldığı hatırlatıldı.

Federal Harcamalar ve Yönetim

Daha önce belirtildiği gibi, ABD'de federal harcamaların yalnızca Kongre'nin yetkisinde olduğunu vurgulayan yazarlar, "Hiçbir hazine bakanı, görevdeki ilk haftalarında ödeme sistemimizin bütünlüğü ya da mali yükümlülüklerimizi yerine getirme taahhüdümüz konusunda ulusa ve dünyaya güvence vermek zorunda bırakılmamalıdır" diyerek önemli bir noktaya dikkat çektiler.

Mali Güvenilirlik ve Uluslararası İtibar

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu durumu yönetmek zorunda kaldığını belirtirken, Bessent'in federal ödemelerin reddedilmediği veya askıya alınmadığı yönündeki taahhüdünün kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Yazıda, ABD'nin mali güvenilirliği ve uluslararası itibarının sarsılması durumunda bunun telafisinin son derece zor olacağına dikkat çekildi. Ülkenin mali yükümlülüklerini yerine getirmenin, yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda ülkenin demokrasi ilkeleri ve küresel güvenilirliği açısından da hayati önem taşıdığı ifade edildi.

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