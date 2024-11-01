Eskişehir'de Safran Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Safran Hasadı Başladı

Eskişehir'de 112 dekarlık alanda yetiştirilen safranın hasat sezonu geldi. Hasat kapsamında düzenlenen festivalde, yerel üretimin artması ve safranın ekonomik getirisi öne çıktı.

Vali Aksoy: "Su Tüketimi Az Olan Ürünlere Yönelmeliyiz"

Festivalde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in safran üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Aksoy, küresel iklim değişikliğinin tarım üzerinde yarattığı zorluklara dikkat çekerek, su tüketiminin az olduğu safranın gelecekte daha fazla tercih edileceğini ifade etti. Ayrıca, tarımsal üretimde suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmenin önemini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş: "Mısıra Göre Daha Kârlı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, safranın Anadolu'daki geçmişini ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan testleri anlatarak, safranın sadece çiçeklerinden değil, yapraklarından ve yumrularından da gelir elde edilebileceğini belirtti. Gümüş, safranın mısırla kıyaslandığında dekara 60-80 bin lira kazandırabileceğini ifade etti.

Saffon-A'dan Egemen Temizsoy: "Pazar Geniş, Potansiyel Yüksek"

Saffon-A Genel Koordinatörü Egemen Temizsoy ise, safran pazarının geniş ve iklimin üretim için uygun olduğunu belirtti. Temizsoy, yurt içinden 200 kilogram sipariş aldıklarını ve projeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hasat Coşkusu

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve protokol üyeleri, tarlada üreticilerle bir araya gelerek safran hasadına katıldı. Bu etkinlik, Eskişehir'in tarımsal potansiyelini ve safranın geleceğini bir arada kutlama fırsatı sundu.