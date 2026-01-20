Espressolab 3 Kıtada 6 Yeni Mağaza Açtı

Espressolab, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Orta Asya’da 6 yeni mağaza açarak 400'ü aşkın mağazaya ulaştı; 1.000 mağaza hedefine doğru 2026’da büyümeyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:21
Espressolab, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde açtığı 6 yeni mağaza ile küresel büyüme adımlarına yenilerini eklediğini duyurdu. Şirket, 2026 yılı için belirlediği 1.000 mağaza hedefi doğrultusunda uluslararası genişlemesini sürdürüyor.

Yeni açılışlar ve lokasyonlar

Türkiye’nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, yurt içi ve yurt dışındaki 6 yeni mağaza açılışıyla 2026 yılına başladı. Şirket, yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan turizm destinasyonlarından olan Bali Adası’nda ilk mağazasını açtı. Eş zamanlı açılışlarla Irak’ta Süleymaniye’de sekizinci, Libya’da Nafleen’de üçüncü ve Kazakistan’da Almaty’de ikinci mağazalarını devreye aldı. Türkiye’de ise İstanbul Göktürk ve Manisa mağazalarıyla yurt içi faaliyet alanını genişletti.

Küresel büyüme, ziyaretçi ve faaliyet verileri

Söz konusu açılışlarla birlikte şirket, 400’ü aşkın mağazaya ulaşarak küresel büyüme yolculuğunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Farklı coğrafyalarda kademeli ve planlı bir genişleme izleyen şirket, deneyim odaklı yaklaşımla yenilikçi kahve kültürünü çeşitli pazarlara taşımayı sürdürüyor. Espressolab, şu anda 20 ülkede aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Espressolab, mağaza sayısındaki artışın yanı sıra ulaştığı ziyaretçi hacmiyle de öne çıkıyor; şirket 2025 yılı boyunca dünya genelinde 108 milyondan fazla ziyaretçiyi mağazalarında ağırladı. Yeni mağaza açılışlarında ziyaretçi deneyimi, kalite ve sürdürülebilirlik ön plana çıkarılıyor.

"2026’ya güçlü bir başlangıç yaptık"

Uluslararası açılımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Espressolab CMO’su Ersin Kefeli, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılına farklı coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz yeni mağazalarla güçlü bir başlangıç yaptık. Türkiye’de doğan bir kahve zinciri olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde aynı deneyim standardını sunmaya odaklanıyoruz. Uluslararası ölçekte dengeli bir genişleme süreci yürütürken, operasyonel gücümüzü ve tutarlılığımızı koruyarak 1.000 mağaza hedefimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz."

Şirket, yenilikçi kahve kültürünü ve hizmet standardını farklı coğrafyalarda daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

