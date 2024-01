Et ürünlerinde indirim bekleyenler CarrefourSA’ya koştur koştur gidecek! Hangi ürüne el atsanız indirimde

Et ürünlerine indirim bekliyorsanız müjdeniz CarrefourSA marketlerden duyuruldu. CarrefourSA marketler yerli besi doğru et CarrefourSA’da sloganıyla bir çok ürününü uygun fiyatlarda satışa çıkardı. Eğer sizlerde et ürünlerinde indirim bekliyorsanız ve kaliteli ete uygun bir fiyat vermek istiyorsanız muhakkak CarrefourSA marketlerin başlatmış olduğu bu uygun fiyatlardan yararlanmalısınız. İşte CarrefourSA marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılmış olan et ürünleri…

CARREFOURSA DA ET ÜRÜNLERİ 339 TL’DEN BAŞLIYOR

Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan pes peşe zamlardan en çok nasibini alan et ve tavuk ürünleri oldu. Vatandaşlar geçtiğimiz aylara nazaran şimdilerde neredeyse iki katı ödeme yaparak 1 kg eti alıp evlerine getiriyorlar. Ancak bu durum vatandaşın cebini bir hayli yormaya devam ederken, özellikle vatandaşlar indirimli şekilde uygun fiyatlarla et ve tavuk ürünleri satın alabilecekleri yerleri arıyor. Tam bu noktada CarrefourSA marketler ise et ürünlerinde indirim kampanyası bekleyen vatandaşları yalnız bırakmayarak harika bir kampanyaya imza attı. Kampanya doğrultusunda dana kıyma, dana kuşbaşı, köfte çeşitleri gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. İşte CarrefourSA marketlerde yerli besiden doğru et kampanyasıyla uygun fiyatlarla satışı çıkartılan ürünler…





Kampanya doğrultusunda dana kıyma kilogram 339,90 TL, dana kuşbaşı kilogram 359,90 TL, dana döş sarma kilogram 349,90 TL, dana biftek kilogram 405,90 TL, dana sote kilogram 405,90 TL, köfte çeşitleri kilogram 344,90 TL, dana tas kebabı kilogram 405,90 TL’ye satışta.