ETHEXPO 2024: Turizm ve Sağlık Sektörü İstanbul'da Buluşuyor

Turizm ve Sağlık Sektörü ETHEXPO 2024'te Buluşuyor

ETHEXPO 2024, 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı ile turizm ve sağlık sektörlerini bir araya getiriyor.

ETHEXPO organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek. Fuarda, sağlık turizmi ve turizmin diğer alanlarından paydaşların bir araya gelmesi hedefleniyor.

Dünya Helal Zirvesi de Etkinlikte Yer Alacak

Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Dünya Helal Zirvesi, İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alacak. Katılımcılar, helal turizm ve sağlık konularında güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacaklar.

Kısa süre içinde dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlamaya hazırlanan ETHEXPO 2024, sektör profesyonelleri için önemli bir platform olmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.