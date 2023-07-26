Euro ile maaş herkesin hayali! O ülke ayda 149 bin TL maaşla Türk işçilere kapılarını açtı

Danimarka Türk vatandaşları için müjdeli haberi verdi. İşçi alımı yapacak olan bu ülke toplamda iki binden fazla kadro alımı yapacak. Adaylar 5 bin Euro’ya kadar maaş ödeyeceğini bildiren Danimarka başvurularını açtı.

Başvurulacak Kadrolar

• Kıdemli Proje Yöneticisi

• Temizlik Personeli

• Aşçı ve Aşçı Yardımcısı

• Temizlik Asistanı

• Şoför

• Ofis Asistanı

• Atölye Sorumlusu

• Resepsiyonist

• Mevsimlik İşçi





• Laboratuvar Personeli

• Hidrografer

• Satış Personeli

• Ağır Hizmet Ekipman Operatörü

• Güvenlik Personeli

• Veri Etki Alanındaki Sistem Mimarı

• Küresel Olay Mühendisi

• İş Analisti

• Kıdemli Ürün Tasarımcısı

• Garson ve Yardımcı Personel

• Mühendis

• Tasarımcı ve Şehir Planlayıcı

• Arazi Müfettişi

• Tıp Alanında (Doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire ve benzeri…)

• Eğitim Alanında (İlkokul ve ortaokul öğretmenleri, bağımsız yatılı okul öğretmenleri ve benzeri…)

Yukarıda listelenmiş olan kadrolar adına; işi sürekli yapabilecek ve verilen görevini titizlikle yapabilecek elemanlar aranıyor. Bu tarz olan kişilerin de başvuruları onaylanacaktır.

Başvurmak için tıklayınız.

Bu alımların yanında da Danimarka’da farklı sektörlerde çalışma fırsatı vardır. Adaylar ilgi alanları ve uzmanlık alanlarıyla ilgili bu kadrolara da başvurabilmektedir.