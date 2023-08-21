Ev alamayan rotasını ona çevirdi: Yüzde 58'lik satışla rekor kırdı

Türkiye genelindeki gayrimenkul satışları, Ocak-Temmuz döneminde büyük bir ivme kazandı. Toplamda 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirirken, bunların 675 bin 327'si konut, 942 bin 485'i ise arsalar ve tarlalar gibi konut dışı gayrimenkullerden oluştu. Konut dışı gayrimenkul satışları, 2022'de 912 bin 448, 2021'de 742 bin 583, 2020'de 608 bin 353 ve 2019'da 525 bin 740 adet seviyelerinde gerçekleşmişti.

KONUT SATIŞINDA YÜZDE 17.7'LİK DÜŞÜŞ





Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, toplam satışlarda yüzde 6.6'lık bir azalma yaşandı. Konut satışlarında ise yüzde 17.7'lik bir düşüş görülürken, konut dışı gayrimenkul satışlarında yüzde 3.3'lük bir artış kaydedildi.

Bu dönemde konut dışı gayrimenkul satışlarının toplam satışlar içindeki payı, ilk kez yüzde 58.3'e yükseldi. Bu oran son 10 yılda yüzde 44.07 ile yüzde 54.07 arasında değişiklik göstermişti.

Uzmanlar, konut fiyatlarındaki yükselişin ve ikinci el konutlara olan erişimin azalmasının, yatırımcıları arsa ve tarla gibi konut dışı gayrimenkullere yönlendirdiğini belirtiyor. Büyükşehirlerde özellikle çeper bölgelerine ve komşu şehirlere doğru yoğunlaşan talep, konut dışı gayrimenkul sektörünü hareketlendiriyor.

Konut dışı gayrimenkullere yönelik talebin, özellikle prim beklentisi taşıyan yatırımcılar tarafından arttığı gözlemleniyor. Özellikle Ankara, Antalya ve Afyonkarahisar gibi illerde arsa projelerinin geliştirildiği biliniyor. Yatırımcılar, enflasyondan kaçarak konut edinme şansı bulamayan durumda olanlar arasında arsa ve tarlaya yöneliyor.