Ev aldım diye sevinenler bunu duyunca şok geçirecek! O detayı bilmeyenin başı belada

Ev sahibi olmak, birçok insan için hayatının en büyük yatırımıdır. Bu nedenle, ev satın alırken her adım titizlikle atılmalıdır. Uzmanlar, özellikle tapu senedinin, ev alım sürecinde en kritik belge olduğunu ve üzerinde durulması gerektiğini vurguluyorlar. Tapu senedi, mülkiyetin geçişini resmileştiren ve yasal hakları belirleyen temel bir evraktır. Peki, ev alırken nelere dikkat etmeli? İşte, ev sahibi olma yolunda atılacak adımlar ve tapu senedi hakkında bilinmesi gerekenler...

TAPU KAYDI KONTROLLERİ NASIL YAPILIR?

1. Mülkiyet Tipi:

Kat irtifakı mı?

Kat mülkiyeti mi?

Paylı mülkiyet mi?

2. Gerekli Evraklar:

İskan izni var mı?

Bina deprem analizi raporu mevcut mu?

3. İlave İmkanlar:

Araç park yeri

Depolama alanı

4. Aidat Detayları:

Ortalama aidat tutarları

Aidatın içerdiği hizmetler

5. Alan Ölçümleri:

Brüt satış alanı

Brüt ve net daire alanları

6. Komşuluk ve Sosyal Yapı:

Mahalle sakinlerinin profili

Yabancı sakin oranı

7. Erişim ve Sosyal Tesisler:

Toplu ulaşım bağlantıları

Yakın çevredeki market, eğitim ve sağlık kuruluşları

8. Bölgesel Gelişme Beklentisi:

Yürürlükteki ve planlanan kentsel projeler

Bölgenin uzun vadeli değer artışı potansiyeli





TAPU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ev alımı, birçok kişi için hayatının en önemli yatırımlarından biridir. Bu sebeple, ev alırken her aşamada gösterilen dikkat ve özen büyük bir önem arz eder. Tapu çeşitleri arasında kat irtifakı, kat mülkiyeti ve hisseli tapu gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Her bir tapu türünün kendine has özellikleri ve hukuki düzenlemeleri olduğundan, alım işlemine başlamadan önce bu türlerin özelliklerini ve size uygunluğunu incelemeniz faydalı olacaktır.

Yasal evraklar: Evinizin iskan belgesi, yapı kullanma izni ve imar durumu gibi yasal evraklarının tam ve yasal şartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek esastır.

Tapu kayıtları: Tapu kayıtlarında ipotek, haciz veya herhangi bir şerh bulunup bulunmadığını denetleyin. Bu tür kayıtlar, mülkünüzün satışını ya da devrini kısıtlayabilir.

Kullanım detayları: Tapuda yer alan kullanım detaylarının, evinizin gerçek kullanım alanları ile örtüşüp örtüşmediğini doğrulayın. Mesela, tapuda belirtilen otopark ya da depo gibi ek alanların gerçekte var olup olmadığını gözden geçirin.

Alan ölçümleri: Satış brüt, daire brüt, daire net gibi farklı alan ölçümlerinin doğru bir şekilde belirlendiğinden emin olun.

Kat mülkiyeti hükümleri: Kat mülkiyeti hükümlerine göre, bir apartmanda yaşayan her kat sahibi, binanın ortak kullanım alanları ve tesisatı üzerinde eşit sorumluluk taşır. Bu yüzden, bir ev satın almadan önce, apartmanın genel bakım durumu ve aidat bilgileri gibi konularda detaylı bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.





TAPU İŞLEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Tapu dairelerindeki işlemler için e-randevu sistemini kullanarak internetten kolayca randevu ayarlayabilirsiniz.

Tapu işlemleri sırasında yanınızda bulundurmanız gereken evraklar şunlardır: Nüfus cüzdanı veya pasaport, son altı ay içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf, eğer işlemleri bir vekil aracılığıyla yapacaksanız noter onaylı vekaletname, zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi, gayrimenkulün emlak vergi değeri ve ilgili ödeme dekontları.

Ev alım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken pek çok ince nokta bulunmaktadır. Bu süreçte herhangi bir ayrıntıyı atlamamak adına, bir gayrimenkul danışmanı veya hukukçu ile çalışmanız faydanıza olacaktır.