Ev almak için kara kara düşünenler acil o bankaya koşun! 1 milyon 250 bin TL limitli konut kredisi için başvurular başladı

Ev almak için bankalardan komut kredi bekleyenlere müjde geldi. Bu v sahibi olmak istiyorum diyenlere Vakıfbank konut kredi kampanyasını açıkladı. 1 milyon TL’lik konut kredisinin tüm detayları haberimizde.