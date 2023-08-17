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Ev almak için kara kara düşünenler acil o bankaya koşun! 1 milyon 250 bin TL limitli konut kredisi için başvurular başladı

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Ev almak için kara kara düşünenler acil o bankaya koşun! 1 milyon 250 bin TL limitli konut kredisi için başvurular başladı
Ev almak için bankalardan komut kredi bekleyenlere müjde geldi. Bu v sahibi olmak istiyorum diyenlere Vakıfbank konut kredi kampanyasını açıkladı. 1 milyon TL’lik konut kredisinin tüm detayları haberimizde.

Vakıfbank 1 milyon 250 bin TL limitli yeni komut kredisi kampanyasını başlattı. Ev sahibi olmak istiyorum diyenlere özel olarak sunulan düşük faizli kredi için vatandaşlar araştırmalara başladı. Yüzde 1,79 seviyesinden başlayan oranlarla 120 ay vadeli borçlanma imkanı sunacak.

 VAKIFBANK KONUT KREDİ DETAYLARI

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Ekonomi
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