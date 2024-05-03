Ev almak isteyen o tarihi bekliyor! Konut ve kira fiyatlar pat diye çakılacak!

Son faiz kararının açıklanmasının ardından piyasada ciddi bir dalgalanma yaşansa da ekonomist Mahfi Eğilmez'in hisse senedi ve emlak piyasalarındaki gelişmelerle ilgili yazısı yine manşetlere çıktı. Eğilmez, kişisel blog yazısında yatırımcıları endişelendiren önemli noktalara değindi.

Merkez Bankası'nın beklenmedik bir şekilde faizleri 500 baz puan artırmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu artışın doğru bir karar olduğunu söyledi.

Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası'nın enflasyondaki yükselişi önlemek için faiz artırması doğru bir yaklaşımdır. Ancak maliye politikası gevşek kaldığı ve aynı zamanda da yapısal reformlara yeteri kadar önem verilmediği süreçte faiz artışlarının etkisi sınırlı olacaktır." dedi.

"SERT ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİR"





Borsa ve emlak sektörünün gelecek tahminlerini değerlendiren Mahfi Eğilmez, milyonlarca yatırımcıya şu uyarıda bulundu: “Faizler enflasyonist seviyelere çıktığında borsada hisse senedi ve emlak fiyatları eski rekor seviyesini koruyamayacak, hatta çökebilir." Mahfi Eğilmez'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Zoraki ekonomi politikası şimdilik tüketici odaklı büyümeyi ve istihdamı destekliyor gibi görünse de, gayrimenkul ile borsa gibi çeşitli sektörlerde balonların oluşmasına neden oluyor. Böyle bir ortamda “borsa rekor kırıyor, ekonomi iyi gidiyor” demek gerçekçi değil. Faiz oranlarının enflasyonist seviyelere çıkarılması zamanı geldiğinde rekor hisse senedi ve emlak fiyatları bu çöküşe dayanamayacaktır."

FAİZ ORANINI %45'TEN %50'YE ÇIKARMA KARARI

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) almış olduğu karar gereği, Nisan ayında politika faiz oranı değişmeyerek %50 seviyesinde tutuldu.

Merkez Bankası, Haziran'da 650 baz puan, Temmuz'da 250 baz puan, Ağustos'ta 750 baz puan, Eylül, Ekim, Kasım'da 500 baz puan, Aralık ve Ocak ayında ise 250 baz puan artışlarla faiz artırmaya devam ediyor. Merkez Bankası, Şubat ayına yönelik faiz oranlarını değiştirmeden 8 seans üst üste faiz artırımına gitti.

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