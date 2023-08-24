Ev almak isteyen vatandaşlar için banka kesenin ağzını açtı: Tam 800 bin TL ödeme yapılıyor

Vatandaşlar ev sahibi olabilmek için çareyi kredi çekerek arıyor. Bu banka ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek! 800 bin TL ödemeler başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

800 BİN TL KONUT KREDİSİ BAŞLIYOR

Son dönemlerde Türkiye'de ev fiyatlarının fahiş şekilde yükselmesi ve bu yükselişin günden güne devam etmesi vatandaşın mağduriyetini artırırken bankalar sık sık konut kredisi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Yapılan haberlere göre son kampanya Halkbank'tan geldi. Halkbank ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranıyla ve vadeyle konut kredisi fırsatı sunacak.





Kampanyaya göre ihtiyacı olan vatandaşlara 800 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Konut kredisi ödemeleri 120 ay vadeli şekilde yapılabilecek. 10 sene olarak düzenlenecek bu konut kredisi kampanyasının taksit ödeme tutarları da daha uygun olacak. Konut kredisi kampanyası kapsamında Halkbank müşterilerine yüzde 2.89 faiz oranı uygulayacak. Bankanın konut kredisi kampanyasıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar banka şubelerini ziyaret edebilir ya da resmi internet sitesi üzerinden bilgi edinebilir.