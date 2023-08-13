Ev almak isteyene devletten tam destek! Merkez Bankası devreye girdi: İlk kez ev alacaklar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni konut desteği programını resmi olarak duyurdu. Konut arzını artırmak amacıyla bu yeni adımın atıldığını vurgulayan Yılmaz, özellikle ilk kez konut satın alacak bireylere finansal destek sağlanacağını belirtti. Yılmaz, İstanbul'da finans sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek bu konuyu tartıştı. Bu program ile gelecek dönemde konut piyasasının canlanması ve gençlerin konut sahibi olma şansının artması hedefleniyor.

Yeni konut desteği sayesinde konut alımında finansal yüklerin hafifletilmesi ve daha fazla kişinin ev sahibi olabilmesi amaçlanıyor. Bu adım, hem konut sektörünün büyümesine katkı sağlamayı hem de genç neslin ev sahibi olma hayallerini desteklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın finans dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşme, yeni konut desteği programının uygulanması ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar...





YENİ KONUT DESTEK PROGRAMI RESMİ OLARAK AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şu şekildedir: Toplantıda, Merkez Bankası'nın aldığı önemli adımların desteklendiği ve daha ileri adımların beklendiği ifade edildi. CDS primindeki düşüşün memnuniyetle karşılandığı, bu oranın 700'lerden 400'lere düşmesinin finans sisteminin uluslararası kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı ve maliyetleri düşürdüğü belirtildi. Orta vadeli programın güçlü bir şekilde desteklendiği ve eylül ayının ilk yarısında açıklanacağı paylaşıldı. Bu programın, daha öngörülebilir bir ortamın oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Körfez bölgesinde yapılan çalışmaların da ele alındığı toplantıda, AB ile daha olumlu bir gündemin oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi. İşte diğer ayrıntılar...





Yılmaz, finans sektörü ile reel sektör arasındaki tamamlayıcı ilişkinin önemine vurgu yaparak, Merkez Bankası'nın para politikalarının yatırım, ihracat ve üretimi içermediğini belirtti. Bu noktada, sürdürülebilir kalkınma perspektifi doğrultusunda yatırıma yönelik kredilerin daha seçici bir şekilde dağıtılması gerektiği üzerine tartışmaların gerçekleştiğini ifade etti. İstikrarlı büyüme hedefine uygun bir şekilde kredi çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın bu açıklamaları, finansal ve ekonomik alanlarda alınan kararların ve atılan adımların desteklendiğini, özellikle Merkez Bankası'nın politikalarının finansal piyasalara olumlu etki ettiğini gösteriyor. Ayrıca, orta vadeli programın güçlü bir şekilde desteklenmesi ve AB ile daha olumlu ilişkilerin oluşturulması gibi konuların öneminin altı çiziliyor. Yatırımın sürdürülebilirliği ve kalkınma hedefleri çerçevesinde kredi dağıtımının nasıl şekilleneceği de toplantıda ele alınan başka bir mesele olarak öne çıkıyor.

Toplantıda yeni finansal araçların da ele alındığı belirtildi. Kamu-özel işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması gerektiği vurgulandı ve istikrarlı büyüme yolunda birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı. Konut arzını artırmak amacıyla ilk konut alımına destek verileceği açıklandı. TCMB ve BDDK'nın bu konuda çalışmalarının olduğu ifade edilerek, konut arzının artırılması gerekliliği vurgulandı.