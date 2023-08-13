Ev almak isteyenler bu sese kulak verin! İslam Memiş 'hayal olacak' diyerek çağrı yaptı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Emlak fiyatlarındaki beklentiler ve yeni imar yasaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Memiş, imar planlarının ve gelecek yasal düzenlemelerin, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerdeki konut alıcılarına etkilerini değerlendirdi.



İSLAM MEMİŞ'İN ANALİZİ





Türkiye genelinde artan deprem tehlikesi, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde imar planlarını ve yapılaşmayı gündeme getirdi. İslam Memiş, İstanbul'un deprem riskini ele alarak, yapılan açıklamaların gelecekteki konut alıcılarını nasıl etkileyebileceğini analiz etti.

Makalede İslam Memiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin İstanbul için özel bir deprem yasası çıkaracaklarını belirttiğini aktardı. Özhaseki'nin açıklamalarına göre, bu yasa ile depreme hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor.

Kanal İstanbul projesinin de deprem anında tahliyeyi kolaylaştıracağına dikkat çeken Memiş, aynı zamanda eski binaların dönüşümünün de hızlandırılacağını belirtti. Bu bağlamda, İstanbul'un gelecekteki imar planları ve depremle mücadelesi, konut alacakların dikkatini çekiyor.

Memiş, inşaat maliyetlerinin artışına da değinerek, bu durumun emlak fiyatlarına nasıl yansıyabileceğine dikkat çekti. İnşaat maliyetlerindeki artışın, yeni konut projeleri ve mevcut emlak fiyatlarını etkileme ihtimalini vurguladı.

İslam Memiş, yazısının sonunda konut alacakların ve yatırım yapacakların, geleceğin imar planları ve yasal düzenlemelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti. Bugünün tercihlerinin yarının değerini belirleyeceğini vurgulayan Memiş, emlak piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmenin önemine değindi.