Ev almak isteyenler durun! Ucuz ev almak için tarih verdi: İslam Memiş'ten flaş öneri

Para piyasalarının ünlü uzmanı ve finansal analist İslam Memiş, konut almak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Banka faizlerinin yükselmesi, vadelerin azalması, dolar kurunun artışı ve ekonomik kriz nedeniyle konut alımlarında durgunluk yaşandığına dikkat çekti.

"KONUT SATIŞLARINDA CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR"





Memiş, gayrimenkul fiyatlarının enflasyon artışı ve döviz kuru etkisiyle yükseldiğini söyleyerek, fiyatların balon gibi görülmesinin yanıltıcı olduğunu belirtti.

Haziran 2023 konut satış istatistiklerine göre konut satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Memiş, faizlerin artması ve alternatif yatırım araçlarının cazip hale gelmesinin talebin azalmasında etkili olduğunu belirtti. Nakit parayı TL getirisine bağlayanların kısa vadede kirayı tercih ettiğine değinen uzman, konut fiyatlarının düşmesi beklentisinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Memiş, Rusya, İran, Irak ve Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'den en çok konut satın alan ülkeler olduğunu da açıkladı. Son olarak, altın biriktirip kira geliri için konut alanların enflasyona karşı korunduğunu ve toprak yatırımının uzun vadede avantajlı olduğunu belirtti.

Eylül ayı ile birlikte konut talebinin ve fiyatların ne yönde ilerleyeceğini hep birlikte göreceklerini vurgulayan İslam Memiş, konut almak isteyenlerin piyasadaki değişkenleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade etti.