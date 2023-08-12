Ev almak isteyenlere İslam Memiş'ten önemli çağrı geldi

Dolar ve altın almayı ya da satmayı isteyenlerin sürekli olarak takip ettiği Ünlü ekonomist İslam Memiş vatandaşın yaşadığı konut sorununa karşı tedbir alması için uyardı. Detaylar haberimizde…







KONUT ALACAK OLANLARA İSLAM MEMİŞ'TEN ACİL ÇAĞRI. BAKAN MEHMET ÖZHASEKİ'NİN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ VE NE OLACAĞINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin depreme hazırlık konusundaki açıklamasını bugün köşe yazısında yineleyen altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, yeni kuralın oyunu değiştireceğini söyledi. "Çoğu insan ev fiyatlarının düşmesini beklerken, bu beklentiler çok efsanevi olabilir." Memiş, "Yeni ev alıp arsa yatırımı yapacak olanlar bakanlığın açıklamasını dinlesin" dedi. Ünlü ekonomistten yeni uyarılar...

İslam Memiş'in tv100.com’da kaleme aldığı “Yeni imar yasaları ezber bozacak!" başlıklı yazısı

Türkiye'de depremin devam etmesiyle birlikte gündem yeniden imar planı ve yasal düzenlemelere dönüyor.

Özellikle en büyük felaketin yaşanacağı İstanbul, yıllardır olası depremler ve etkileri konuşuluyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra bu konu daha fazla gündeme geldi.

İmzalanacak yasal paket ile depreme hazırlık çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'a özel deprem yasası çıkarmak istediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı hareket edilerek yaz dönemi TBMM'ye çağrılabilir ve görüşülebilir" dedi.

Dönüşüm için üçte ikilik rızanın gerekli olduğunu hatırlatan Özhaseki, “Bence bu oran yüzde 50 olmalı. TBMM'ye sunacağız, tartışacağız. İfadelerini kullandı.

"KANAL İSTANBUL TAHLİYEYİ KOLAYLAŞTIRIR"

Olası bir depremde Kanal İstanbul'un şehrin tahliyesini kolaylaştıracağını söyleyen Bakan Özhaseki, “Avrupa ve Asya'da yeni konut rezervleri planlıyoruz. Acil yıkımı planlanan 600 bin binanın dönüşümünü 5 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşların tahliye edildiği yeni binaları düşünmüyoruz. dedi.

İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye özel yeni yasalara hazırlanmak gerekiyor.

Bugünün favori caddeler tarih olabilir.

Emlak fiyatlarının en pahalı olduğu bölgeler değişime tabidir.

Çoğu insan "ev fiyatlarının" düşmesini beklerken bu beklentiler "hayal" olabiliyor.

2023 yılı Haziran ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %4,43, geçen yılın aynı ayına göre ise %49,32 arttı.

Bir önceki aya göre hammadde endeksi %5,81, işçilik endeksi %0,86 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre hammadde endeksi %35,67, işçilik endeksi %105,11 arttı.

İnşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %3,83, geçen yılın aynı ayına göre ise %51,80 arttı. Bir önceki aya göre hammadde endeksi %5,04, işçilik endeksi %0,80 arttı.

Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre hammadde endeksi %37,95, işçilik endeksi %105,53 arttı.

Yeni ev alacak, arsa yatırımı yapacak olanlar bakanlığın açıklamasını dinlesin.

Yeni düzenleme ezber bozacak.

Yatırımın geleceğini belirleyecek.

Bugünün tercihleri değil, yarının tercihleri önde olacak.