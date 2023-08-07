Ev almak isteyenlere müjde! Belediye, Çankaya'da konut satışına start verdi: İşte fiyatlar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçesi Güney Park Sitesi'nde bulunan konutların satışı için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Konutların ihalesi, 10 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.





Yapılan duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verildi:

Söz konusu taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler, İhale Şartnamesi ve diğer ekleri, mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler. Şartname bedeli, 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Şartnamenin satın alınması için son başvuru tarihi, 09/08/2023 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar olacaktır. Ayrıca, ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

İhale, 10/08/2023 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecektir.

Teklif mektupları, en geç 10/08/2023 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı makbuz karşılığında ihaleyi / artırmayı yapacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresindeki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme alınmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir. İhale Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.





İstekliler, Şartname'nin 2. maddesinde belirtilen "İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartlar"ı sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle isteklilerin gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak başvuruda bulunmaları önemlidir.

İhale sonrasında alıcı, 2886 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde satış bedelini, tapu harçları hariç olmak üzere damga vergisi, karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödemek zorundadır. Ödemeler yapıldıktan sonra, ihale konusu taşınmazın/taşınmazların alıcı adına tapu devri gerçekleştirilecek ve geçici teminatlar iade edilecektir. Yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ihale bozulacak ve geçici teminat gelir kaydedilecektir.

İhale Komisyonu (Encümen), gerekçesini karar içerisinde belirtmek şartıyla ihaleyi yapma veya yapmama yetkisine sahiptir. Encümen tarafından uygun görülen ve karara bağlanan ihale kararı, İta Amirinin onayından sonra geçerlilik kazanacak veya onaylanmaması durumunda istekli, idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.

Bu ilan, genel bilgi niteliğindedir ve satış işlemlerinde ihale şartnamesi hükümleri geçerli olacaktır.