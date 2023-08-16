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Ev almak isteyenlere yürek ferahlatan haber! Sonunda başlıyor

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Ev almak isteyenlere yürek ferahlatan haber! Sonunda başlıyor
Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuranlar için müjdeli haber geldi! Merkez Bankası ve BDDK tarafından başlatılan yeni konut kampanyası ile düşük faiz oranları ve uzun vadelerle ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin ev sahibi olmak isteyenleri sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Merkez Bankası ve BDDK, konut arzını artırmak ve ilk evini almak isteyenlere destek olmak amacıyla harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, finans dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir konut kampanyasının detaylarını paylaştı.

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Yılmaz, konut arzını artırmak ve ev sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara destek olmak amacıyla Merkez Bankası ve BDDK'nın yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. "İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Konut arzını artırmak durumundayız" ifadeleriyle konut sektöründe önemli adımların atılacağının sinyalini verdi.

Yeni kampanyanın detayları ise henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, planlanan adımların konut kredisi faizlerini düşürücü etki yapması ve ev sahibi olmak isteyenlerin yükünü hafifletmesi bekleniyor. Kamu bankalarının öncülüğünde yürütülecek kampanya kapsamında, ilk evini alacak vatandaşlara 180 ay vadeli ve yüzde 1,20 gibi düşük faiz oranları sunulması planlanıyor.

Bu yeni konut kampanyasıyla beraber, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalleri bir adım daha yaklaşıyor. Detayların netleşmesiyle birlikte, ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği bu fırsatın daha da cazip hale gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ekonomi
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