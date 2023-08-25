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Ev, arsa, tarla almak isteyen elini çabuk tutsun! O tarihten sonra kötü sürpriz var

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Ev, arsa, tarla almak isteyen elini çabuk tutsun! O tarihten sonra kötü sürpriz var
Her güne yeni bir zam haberi gelen son zamanlarda vatandaş gelene zamlara ve vergilere daha alışamadan yeni bir haber geliyor. İşte en yeni vergi haberi ev arsa ve tarlalar için geldi. Bu haberi duyan vatandaş adeta isyan edecek. İşte detaylar…

Yatırım yapmak adına ev, arsa, tarla almak isteyenler bu habere çok üzülecek. Artık bunları satın almakta hayal olacak gibi görünüyor. Detaylar haberimizde…

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GAYRİMENKULE EK VERGİ KAPIDA! EV, ARSA, TARLA ALIMLARINDA ACELE EDİN

Gayrimenkul ekonomisti Ahmet Büyükduman, gayrimenkul sektörünü etkileyecek ek vergi düzenlemelerine ilişkin yasa tasarısı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ahmet Büyükduman, TBMM toplantısı sonrasında bu konuda somut adımlar atılabileceğini söyleyerek, 2024 yılından itibaren gayrimenkul satışlarında yeni vergi düzenlemeleriyle karşılaşabileceğimize dikkat çekti.

Büyükduman, “Mesele Ekonomi” YouTube kanalında yapılan derecelendirmede şu yorumu yaptı:

“Karşılaştığımız makroekonomik koşullar, bütçe açıkları, döviz korumalı mevduat ödemeleri vb. Merkezi hükümetin vergi gelirlerini kurumlara dağıtarak doğrudan vergi gelirlerini artırmayı hedeflediğini her gün duyuyorsunuz.

Bu kapsamda TBMM açılışında gündeme alınmak üzere bir yasa paketi taslağı hazırlandı. Bu torba kanunla emlak vergisine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağı ve satışın gerçek piyasa değerini vergilendirebilmemiz için bazı mekanizmalar geliştirildiği söyleniyor. Her alım veya satımın bir şekilde değerleme raporuyla ilgili olması mümkündür.

Yılbaşı başlangıcına değinen Büyükduman, "Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir vergi uygulamasıyla önümüzdeki yılın başından itibaren karşılaşmamız muhtemel."

Ekonomi
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