Ev, arsa, tarla almak isteyen elini çabuk tutsun! O tarihten sonra kötü sürpriz var

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GAYRİMENKULE EK VERGİ KAPIDA! EV, ARSA, TARLA ALIMLARINDA ACELE EDİN

Gayrimenkul ekonomisti Ahmet Büyükduman, gayrimenkul sektörünü etkileyecek ek vergi düzenlemelerine ilişkin yasa tasarısı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Ahmet Büyükduman, TBMM toplantısı sonrasında bu konuda somut adımlar atılabileceğini söyleyerek, 2024 yılından itibaren gayrimenkul satışlarında yeni vergi düzenlemeleriyle karşılaşabileceğimize dikkat çekti.

Büyükduman, “Mesele Ekonomi” YouTube kanalında yapılan derecelendirmede şu yorumu yaptı:

“Karşılaştığımız makroekonomik koşullar, bütçe açıkları, döviz korumalı mevduat ödemeleri vb. Merkezi hükümetin vergi gelirlerini kurumlara dağıtarak doğrudan vergi gelirlerini artırmayı hedeflediğini her gün duyuyorsunuz.

Bu kapsamda TBMM açılışında gündeme alınmak üzere bir yasa paketi taslağı hazırlandı. Bu torba kanunla emlak vergisine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağı ve satışın gerçek piyasa değerini vergilendirebilmemiz için bazı mekanizmalar geliştirildiği söyleniyor. Her alım veya satımın bir şekilde değerleme raporuyla ilgili olması mümkündür.

Yılbaşı başlangıcına değinen Büyükduman, "Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir vergi uygulamasıyla önümüzdeki yılın başından itibaren karşılaşmamız muhtemel."