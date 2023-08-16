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  3. Ev hanımları çalışmadan 8500 TL maaşa bağlanıyor! Haberi alan başvuruya koşacak

Ev hanımları çalışmadan 8500 TL maaşa bağlanıyor! Haberi alan başvuruya koşacak

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Ev hanımları çalışmadan 8500 TL maaşa bağlanıyor! Haberi alan başvuruya koşacak
Ülkemizde yardıma muhtaç ve yalnız yaşamak zorunda kalan kadınlara yönelik destekler devlet desteği ile devam etmektedir. İŞKUR işbirliğiyle özellikle çalışmayan kadınlar için ödenen 8 bin 540 TL'lik vergi, ihtiyaç sahiplerinin ekonomik güvencesini artırıyor. Aynı zamanda, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın onayladığı birçok destek ödemesiyle de yoksul ailelere yardım yapılmaktadır. Bu hibelere başvuru koşulları ihtiyaçlar tarafından belirlenir ve burada ev hanımlarının özel bir rolü vardır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ek olarak desteğinin yanı sıra İŞKUR'da birçok destek ödemesi sunmaktadır. İşsiz ev kadınları için destek çalışmaları İŞKUR ile işbirliği içinde yapılmaktadır. İŞKUR anne destek programı, çalışmayan ev kadınlarına çalışmayı öğretmek ve aynı zamanda da maddi desteğin sağlanması amacıyla uygulanmaktadır. Bu program kapsamında başvurular İŞKUR tarafından belirlenen koşullarda kabul edilmekte ve uygun görülen başvuru sahiplerine ücret ödenmektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

Ev hanımları çalışmadan 8500 TL maaşa bağlanıyor!

İŞKUR destek programında öncelikle annenin 0-18 yaş arasında çalışmasına izin verilmeyen çocuğu olması gerekmektedir. Ayrıca staj başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu desteği almak isteyen kadınların da İŞKUR'a kayıt yaptırması gerekiyor. İŞKUR'a iş başvurusunda bulunan ve belirtilen şartları sağlayan anneler bu destek programından yararlanacak. Ancak başvurdukları yerin belirlemiş olduğu bazı şartlara dikkat etmeleri gerekiyor.

Başvuru koşulları ve detaylar

İŞKUR işyeri desteği adı altında bu destek programına başvurabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Başvuru kriterleri örneğin başvuru tarihinden önceki en az 3 ay öncesinde işverenin çalışanı olmaması, işverenin eşi veya işverenin birinci ve ikinci akrabası olmamasıdır. Ayrıca daha önce emekli olmamış olmanız da başvuru şartıdır.

Yoksul ve işsiz ev kadınlarına yönelik hazırlanan destek programı, ekonomik güvencesi düşük kadınların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İŞKUR'un sunduğu bu hibe hem iş bulma imkanıyla birlikte maddi destek sunuyor. Bu tür hibeler, toplumun genel mali refahını artırmayı amaçlamaktadır.

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