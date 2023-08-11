Ev hanımları evden emekli oluyor! Şartı sağlayanlar 17.160 TL maaşa bağlanacak

Yaklaşan Ekim ayıyla birlikte Meclis'in tatil sonrası çalışmalarına başlaması bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşu ve emeklilik alanında iki büyük reformun gerçekleşmesi planlanıyor. Ev hanımlarına yönelik erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği yaklaşık 17.160 TL olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödeyen ev kadınları, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme koşullarını yerine getirdiklerinde emekli olabilecekler. Peki, ev kadınlarının emeklilik şartları neler?

Ev kadınları için ayrıntılar netleşmeye başlıyor. Aile Koruma Kalkanı Programı çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan ev kadınlarına yönelik emeklilik şartları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamalarının ardından gündem olmuştu.

EV HANIMLARINA TOPLAM 17 BİN 160 LİRA ÖDEME





Meclis'ten geçecek olan Torba Yasa'nın bir diğer maddesi de ev hanımlarına erken emeklilik hakkı tanıyacak. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacaklar. Devlet, ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek.

Torba Yasa kapsamında milyonlarca ev hanımına emeklilik hakkı tanıyan düzenleme yer alıyor. Ev kadınlarının emekli olmasına olanak sağlayan bu düzenleme, 18 yaşını doldurmuş ve sosyal güvencesi olmayan kadınları da içeriyor. Ayrıca, ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek, daha önce çalışmış anneler de yararlanabilecek. Doğum borçlanması yaparak prim kazanma imkanı da ele alınacak.

Ev hanımları için Temmuz ayı itibarıyla ödenmesi gereken prim tutarı 4.293 TL. Devlet, bu primin üçte birini karşılayacağı için ev hanımlarının aylık prim ödemesi 2.863 TL'ye düşecek. Yıllık prim desteği ise 17.160 TL olacak.

Çocuk sahibi kadınlar bu düzenlemeyi daha avantajlı bir şekilde kullanabilecekler. Ev kadınlarına sağlanacak sosyal güvence ve emeklilik hakkı, özellikle anneler için büyük bir avantaj sunacak. Yıpranma sistemi ile çocuk sayısına bağlı olarak prim katkısı ve yaş şartı esnetilecek. Her yıl annelere prim eklemesi yapılacak ve bu, annelerin daha az çalışarak daha fazla prim kazanmalarına olanak tanıyacak.

