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Ev hanımları, öğrenciler, ek iş yapmak isteyenlere müjde! Günde evden 4 saat çalışarak ayda 8500 TL kazanacaklar!

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Ev hanımları, öğrenciler, ek iş yapmak isteyenlere müjde! Günde evden 4 saat çalışarak ayda 8500 TL kazanacaklar!
Başta ev hanımları olmak üzere evden çalışmak isteyen herkese müjdeli haber geldi. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda günde yanızca 3.5 saat çalışarak para kazanma imkanı verildi. İşte, evde paketleme için merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR tarafından çeşitli iş olanakları sunulurken başvuruda bulunan kişilerin yaşları, çalışma performansları ve diğer durumları incelenerek iş yapma fırsatı sağlanıyor. Evde paketleme işleri çeşitli ürünler üzerinden paketleme yapmak gerekirken ev hanımlarında farklı iş fırsatı sunuluyor. İşte iş hakkında merak edilenler...

EVDE PAKETLEME YAPILAN ÜRÜNLER

Nikah Şekeri

Sabun

Tel Toka

Kulak Çubuğu

Poşet Katlama

evde paketleme

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI

Evde paketleme iş olanaklarına sahip olmak isteyen ev hanımı, öğrenciler adresine yakında İŞKUR şubesine giderek başvuruda bulunabilir. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber iş başvuru formu eksiksiz olarak doldurulur. Sistem üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde cep telefonu gelen kısa mesajla beraber iş sürecine başlatılır.

AYLIK KAZANÇ

Evde paketleme yaparak ne kadar kazanılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kişinin el becerisine bağlı olarak değişen aylıklarda günde 3.5 saat çalışıldığında aylık ortalama olarak 8.500 TL gelir elde ediliyor. 

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