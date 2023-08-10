Ev hanımlarına ayda 8000 TL maaş bağlanıyor! Evden çıkmadan para kazanmak mümkün

Evde ürün paketleme yapma işi İŞKUR'un aylık ilanları ile evden çalışmak isteyenlere ek gelir sağlamaktadır. Kazançlar işe ve şirkete göre değişir ve bu kazançlar yaklaşık olarak 8.000 liraya kara çıkabilir. Evde paketleme, aile bütçesine maddi olarak katkıda bulunmak isteyenlere cazip bir fırsat olarak görülür.

Genellikle basit ve tekrarlanabilir iş şeklinde tanımlanan evde paketleme, ürünlerin paketlere sarılmasını, etiketlerin yapıştırılmasını, paketlerin düzenlenmesini içerir. İşverenler, çalışanlara gerekli eğitim ve yönlendirmeyi sağlar. Çalışanlar paketleme işini belirli standartlara göre ve öngörülen sürede gerçekleştirir.





Evde paketleme işine nasıl başvurulur?

Evde ürün paketleme işi için başvurular genellikle İŞKUR'un resmi internet sitesi olan e-ofis üzerinden yapılmaktadır. İş arama bölümüne giriş yapıldıktan sonra verilen ilanlara ulaşılabilir.

ncak belirtmek gerekir ki İŞKUR dışındaki internet sitelerinde yayınlanan ilanlar hakkında iyice araştırma yapmalı ve gerekirse şüohe ile yaklaşmalısınız. Zaman zaman vatandaşların bu tür reklamlara aldandığı bilinmektedir. Bu nedenle başvurunuzu güvenilir ve resmi kanallardan yapmanız önemlidir.

Başvuruları sadece resmi İŞKUR platformu üzerinden yapmamız gerekiyor. Daha fazla bilgi için resmi İŞKUR platformunu takip etmeniz önemlidir.