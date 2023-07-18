Ev hanımlarına devletten el harçlığı! 1100 TL almak için bu şartlara dikkat: Milyonlarca kadın yararlanabilecek

Devlet, ev hanımlarına yönelik destekleri hız kesmeden sürdürüyor. Her geçen gün artan destekler, ihtiyaç sahibi ev hanımlarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Son olarak yapılan jest kapsamında, dar gelirli vatandaşlara yönelik ödemeler gerçekleştiriliyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda, PTT aracılığıyla düzenli ödemeler yapılıyor. Hem aylık düzenli destekler hem de tek seferlik ödemeler mevcut.



EV HANIMLARINA 2 AYDA BİR ÖDEME YAPILACAK





Bu destekler kapsamında ev hanımlarına yılda toplamda 6.600 TL destek sağlanıyor. Başvurular sırasında belirli koşullar aranıyor ve formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Ayrıca, hane geliri bilgilerinin de tam ve doğru olarak sunulması önem taşıyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabiliyor ve onaylandıktan sonra düzenli olarak 1100 TL ödeme alınıyor.

Başvuruları e-Devlet platformu üzerinden yapma imkanı bulunan ev hanımlarına destek ödemeleri, her 2 ayda bir yapılmaktadır. Hane geliri, bu desteklerin verilmesinde önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Onaylanan başvuruların ardından, 1100 TL destek ödemesi hemen yapılmaktadır. Bu ödemeler, belirttiğiniz banka hesabına veya PTT hesabınıza 2 ayda bir düzenli olarak yatırılmaktadır. Böylece, yılda toplamda 6.600 TL'ye ulaşan destek ödemeleri, ev hanımlarının yaşamını bir nebze de olsa kolaylaştırmaktadır.

Başvurular sırasında kimlik belgesi, ikamet belgesi ve gelir durumunu belirten belgeler gerekmektedir. Başvurudan sonra değerlendirme süreci başlar ve 15 ila 30 gün içinde sonuçlar bildirilir. E-Devlet platformu üzerinden başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz. Ev hanımlarına yönelik bu destek, hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı hedefleyen önemli bir adımdır.