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Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

Çalışma fırsatı olmayan kadınlara emeklilik kapısı aralanıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 12:54
Ev hanımlarına emeklilik kapısı aralandı! SGK süper kıyakla tüm kadınları emekli edecek

SGK detayları açıkladı! Ev hanımları emekli olabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI

Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarla birlikte ev hanımlarının emekli olabileceği söylenmişti. Emeklilikle ilgili teklifler bu hafta mecliste görüşülecek. Düzenleme sonrasında ev hanımlarının ödemesi gereken isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte bir tutarı devlet tarafından karşılanacak. İsteğe bağlı sigorta primi güncel asgari ücret üzerinden hesaplanırsa en düşük sigorta primi aylık 6 bin 400 TL 80 kuruş olarak hesaplanıyor. 

ev hanımları emeklilik düzenlemesi

Devlet ise bu tutarın 2 bin 133 TL 60 kuruş tutarını karşılayacak. Yani ev hanımları aylık 4 bin 267 TL 20 kuruş prim ödemesi yaparak emekli olma fırsatı yakalayacak. Yasa teklifinde emeklilik yaşı kadınların çocuk sayısına göre düşürülme durumu da yer alacak. Bu şekilde çalışan kadınlar daha rahat şekilde emekli olabilecek. Teklifte küçük esnaf ise SSK'lı vatandaşların prim günlerinin eşitlenmesi maddesi de yer alıyor. Düzenleme ile birlikte Bağ Kurlu vatandaşın 9 bin olan prim günü 7 bin 200 güne düşürülerek 1800 gün indirim sağlanacak ve vatandaş 5 sene erken emekli olabilecek. Prim eşitleme uygulaması 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan erkek esnaf ve bu tarih sonrasında sigortası başlayan kadın erkek esnafı kapsayacak. Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon vatandaşın faydalanması bekleniyor.

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