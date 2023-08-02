Ev hanımlarının eşten harçlık alma devri bitti! Devlet bu miktarı her ay maaş gibi ödeyecek

Çalışmayan ya da çalışamayan annelerin, eşlerin tek hayalidir kendi paralarını kazanmak, kendi maaşı olsun isteyen ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Emekli olabilecekler kendilerine ait maaşları hesaplarına her ay yatacak. Detaylar haberimizde…







EV HANIMLARINA DEVLET DESTEĞİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI: DETAYLAR VE AVANTAJLAR

Ev hanımları emekli olabilir mi? Devlet desteği ile emekli olma fırsatı! Detaylar burada.

Ev hanımlarının emekliliği son zamanlarda tartışılıyor ve birçok kişi merak ediyor. Devletin emekli ev kadınlarını destekleyip desteklemeyeceği sorusu, emekli olamayan ve çalışmayan ev kadınlarının geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor.

Ev kadınlarının işgücüne girmeme nedenleri arasında ev işleri, çocuk bakımı ve yaşlı bakımı gibi işler yer almaktadır. Bu nedenle çalışmayan kadınlar da emeklilik haklarından mahrum kalabilmektedir. Ancak devlet durumu düzeltmek ve ev hanımlarının emekli olmasının önünü açmak için bir adım attı.

Ev hanımları önceki çalıştıkları süre boyunca yaptıkları katkı paylarını ilave ederek emekli olabilirler. Yani ev hanımı olmaları emeklilik haklarını kullanmalarına engel değildir. Aynı şekilde hiç çalışmamış kadınlar da emeklilik primlerini isteğe bağlı sigorta sistemi üzerinden ödeyebilmektedir.

Devlet, ev kadınlarını emekliliğe teşvik etmek için isteğe bağlı teminatla prim desteği vereceğini açıkladı. Böylece ev hanımları hem emeklilik planı oluşturabilecek hem de önceki yıllarda ödenmeyen primlerini tamamlayabilecek. Bu adım, kadınların ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve sosyal güvenliğe erişimlerine yardımcı olmak için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Ev hanımları artık emeklilik haklarından yararlanarak geleceğe daha güvenli adımlar atabilecek.

Ev kadınları emekli olduklarında gönüllü sigorta ödemekle yükümlüdürler. Yeni düzenleme ile asgari ücretteki artışla birlikte bu ikramiye tutarı da arttı. Minimum sigorta prim tutarı şu anda 4292 TL olarak belirlenmiştir. Son günlerde yapılan %34 asgari ücret artışı nedeniyle sigorta prim tutarlarında artış kaydedildi. Bu durumda emekli olmak isteyen ev hanımlarının en az 4292 TL prim ödemesi gerekiyor. Bu tutarın 32.000.195 TL'ye kadar ödenebileceği de söyleniyor.

Bu program ile ev hanımlarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve emekli olduklarında devlet destekli sosyal güvenceye kavuşabilmeleri sağlanmakta, bu da emeklilik fonlarını korumada önemli bir adımdır. Bir ev hanımının emeklilik hayali artık daha gerçekçi ve ulaşılabilir.