Ev sahibi olmayan kalmasın! Kamu bankalarından efsane konut kredisi fırsatı

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Konut kredisi ödemeleri başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKALARI KONUT KREDİLERİ

Kamu bankaları müşterilerine özel yeni konut kredisi kampanyalarını açıkladı. Bankalar 120 ay vadeli olarak konut kredisi demesi yapacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar piyasaya göre uygun faiz oranları, esnek geri ödeme planları gibi fırsatlardan da faydalanabilecekler. Ziraat Bankası güncel olarak konut kredilerinde yüzde 4.29 faiz oranı sunuyor. Aylık taksit tutarı 43.179.35 TL, toplam geri ödeme tutarı ise 5 milyon 193 bin 896 TL olarak hesaplanıyor. Vakıfbank Sarı Panjur konut kredisi kampanyası kapsamında müşterilerine yüzde 3.79 faiz oranı uyguluyor.





Kredinin aylık taksit tutarı 38.341.58 TL, toplam geri ödeme tutarı 4.616.989 TL olarak hesaplanıyor. Halkbank ise Hesaplı Evim konut kredisi kampanyası kapsamında aylık yüzde 4.19 faiz oranı uygulanıyor. Aylık taksit tutarı 42.206.38 TL, toplam geri ödeme tutarı 5 milyon 82 bin 325 TL olarak hesaplanıyor. Kamu bankalarının başlattığı konut kredileri kampanyalarından faydalanmak için resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.





Bankaların dosya masrafları, ekspertiz ücretleri, zorunlu sigorta tutarları kredi maliyetlerini artırabiliyor. Aynı zamanda kendinize uygun kampanyaları öğrenmek için diğer bankaları da ziyaret edebilirsiniz. Bankalar müşterilerinden konut kredileri için genel olarak kimlik kartı, gelir belgesi, ikametgah ve tapu evraklarını talep ediyor. Bankaların başvuru değerlendirme süreçleri de değişebiliyor.