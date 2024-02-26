Ev sahiplerinin 31 Mart'a kadar vakti var! Eğer o miktarın üzerindeyse...

Türkiye'de artan kira ve ev fiyatlarına karşı devlet, etkili önlemler alarak kontrolü sağlamaya çalışıyor. Özellikle kira gelirlerinin beyan edilmemesi veya kira potansiyeli olan evlere yönelik adımlar atılıyor. Bu önemli konuda belirlenen sınır, 21.000 TL olarak duyuruldu.

Mart ayı sonuna kadar vatandaşların kira gelirlerini Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile bildirmeleri gerekiyor. 2023 yılındaki kira gelirlerinin beyanı için son tarih ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi.

Kira geliri elde edenler için vergi haritası netleşti. Sadece mesken kira geliri olanlar arasında, 2023 yılında 21.000 TL ve üzeri kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, brüt gelirin 2023 yılında 550.000 TL'yi aşması durumunda 21.000 TL'lik istisnanın uygulanmayacağı belirtildi. Bu kapsamda, 2024 için sınırın 21.000 TL'den 33.000 TL'ye yükseltildiği açıklandı.





Ev sahiplerini ilgilendiren bu kararın detayları, sınırın 21.000 TL olduğu ve yeni düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağı merak edilen konular arasında.

Ev sahiplerinin beyanname vermeme durumunda ise vatandaşlar, e-Devlet üzerinden yazılı olarak şikayetlerini iletebilecekleri gibi, Maliye Hattı olan ALO 189'u arayarak da şikayette bulunabilecekler.

Uzmanlar, beyannamelerin zamanında verilmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kira beyannamesi vermeyenlere %5 ceza uygulanırken, zamanında ödenmeyen vergi tutarlarına aylık %1,60 oranında faiz işliyor. Bu nedenle, vatandaşlar zamanında kira beyannamelerini vermeyi ihmal etmemeleri konusunda uyarılıyor.