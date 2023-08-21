Ev sahiplerinin yeni oyunu ifşa oldu! Yüzde 25 zam yapmamak için şimdi de buna başvurdular

Ev sahipleri, yüzde 25 kira artış sınırını aşmak için çeşitli stratejilere yöneliyor. Bu durumda, yabancı öğrencileri kiracı olarak tercih etme trendi de öne çıkıyor. Her yıl noter aracılığıyla oturma izni yenileme zorunluluğu olan yabancı öğrenciler, ev sahiplerinin yaptığı kira artışlarına uyum sağlamak zorunda kalıyor.

Ev sahipleri, yüzde 25 sınırına takılmamak için yaratıcı yöntemler geliştiriyorlar. Bu bağlamda, mülk sahipleri kısa süreli kiralama yöntemine başvurarak yabancı öğrencilere ev kiralamaya yöneliyorlar. Aynı şekilde, kiracılardan kredi notu talep etme uygulamasını da deniyorlar.

EV SAHİPLERİ KREDİ NOTU TALEP EDİYOR





Kira artışlarının yüzde 25 sınırlamasına uymamak adına farklı taktikler kullanmaktan kaçınmayan ev sahipleri, yabancı öğrencilere yönelik ilgiyi artırıyor. Yabancı öğrencilerin noter onaylı kontratla oturma izni almak zorunda olduğu gerçeği, ev sahiplerine yeni bir oyun alanı sunuyor. Konuya dair detayları açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, "Mülk sahipleri, bir yıl sonra kirayı kabul etmezse noterden kontratı yenilemem, bu da oturum alamaz ve başka bir yere taşınmak zorunda kalır" taktiğini kullanarak yabancı öğrencileri tercih ediyorlar.

Mülk sahipleri ayrıca kiracılardan kredi notu talep ederek yeni bir stratejiyi hayata geçiriyorlar. Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü'ye göre, kredi notu 1.600-1.500 puanın altında olan kişilere ev vermeme eğiliminde olan ev sahipleri, ödeme güçlüğü yaşanma riskini minimize etmek istiyorlar.

Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, konut kiralarını etkileyen çeşitli faktörlerin olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda, yetersiz konut üretiminin en temel sebep olduğuna dikkat çekiyor. Konut üretiminin yetersizliği, konut kiralarını artıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda, evlenme, boşanma ve göç gibi nedenlerin de konut talebini artırdığını belirtiyor. Yılın ikinci çeyreğine ait yapı izin istatistiklerinin toparlanmayı işaret ettiğini ifade ediyor. Ancak yıllık konut ihtiyacının 750-800 bin aralığında olduğunu ve bu ihtiyacın karşılanamadığını belirtiyor.