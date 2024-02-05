Evcil hayvanı olanlara müjde! A101 8 14 Şubat aktüel kataloğunu duyurdu

A101 marketler evcil hayvanı olanlara müjdeli haberi verdi. Evcil hayvanlar için bir çok ihtiyaç ürününü uygun fiyatlarla satışa çıkardı. Oyuncaklar, kameralı akıllı evcil hayvan besleyici, elektrikli süpürge ve tüy kurutma bakım seti, yaş mamalar, kuru mamalar, kumlar hepsi A101 marketlerde indirimli şekilde satışta olacak. Evcil hayvan ürünlerinin yanı sıra mutfak eşyaları, elektrikli küçük ev eşyaları, televizyon, cep telefonu, kulaklık, akıllı saat, buzdolabı, valizler, çift kişilik tek kişilik bazalar, yataklar, kutu oyunları, çocuk oyuncakları gibi ürünlerde uygun fiyatlarla satışta olacak.

KAHVALTILIK ÜRÜNLERİ UYGUN FİYATLARLA A101 MARKETLERDE SATIŞTA OLACAK

Başlatacak olduğu 8 14 Şubat aktüel ürünler kataloğunda evcil hayvan ürünlerinin yanı sıra en fazla dikkat çeken ise temel gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla satışa çıkartılması oldu. 8 Şubat tarihinde başlayacak olan aktüel rünler katalogunda; domates salçası, pirinç, sirke, pınar az yağlı yoğurt, sarımsaklı ve soğanlı labne, Çamlıca gazoz, cips çeşitleri, çekirdek, pastırma, çikolata, pekmez gibi ürünler uygun fiyatlarla satışta olacak.

40’LI TUVALET KAĞIDI 159, 16’LI HAVLU KAĞIT 109 TL’DEN SATILACAK

A101 market zincirlerinde temel gıda ürünlerinin yanı ve temel hijyen ürünleri de uygun fiyatlarla satışa çıkartılacak. 8 Şubat tarihinden itibaren Drop tuvalet kağıdı 40’lı 159 TL’ye, Drop kağıt havlu 16’lı 109 TL’ye raflarda yerini alacak. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun yanı sıra 4 kilogramlık bulaşık deterjanı 65 TL, saç güzelleştirici krem 89,50 TL, şampuan 79,50 TL, yüzey temizlik havlusu çeşitleri 100’lü 59,90 TL’ye satışta olacak. Sizlerde uygun fiyatlarla kıyafetlerden evcil bakım ürünlerine, temel gıda ürünlerinden elektronik eşyalara kadar bir çok ürün indirimli şekilde satın almak istiyorsanız; A101 8 14 Şubat kataloğuna muhakkak göz atmalısınız!















































