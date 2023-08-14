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Evde 1-2-3 çocukla yaşayan ailelere 3.571 TL'lik yardım! Devlet çocuklu ailelere para vanasını açtı

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Evde 1-2-3 çocukla yaşayan ailelere 3.571 TL'lik yardım! Devlet çocuklu ailelere para vanasını açtı
İhtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destekler devam ediyor! Ödemeler zamlandı! Tüm detaylar haberimizde.

Dar gelirli ailelere yapılan sosyal destek ödemelerine maaş zamları doğrultusunda zam yapıldı! Peki sosyal destek ödemeleri şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ YÜKSELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son duyurulara göre memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda SED ödemeleri 3 bin 571 TL'ye yükseldi. SED ödemelerinden faydalanmak için hakkında bakım kararı alınan ve sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocukların, ekonomik zorluklar sebebiyle muhtaç duruma düşenleri, 

sed ödemeleri zamlandı

destek görmedikleri zaman aile ya da yakın tarafından bakılabilecek çocukların ödemelerden faydalanabileceği biliniyor. Aynı zamanda iş ve meslek edindirme kurslarına ve eğitimleri süren çocukların desteklenmedikleri sürece muhtaç duruma düşecek olması durumunda gençler de bu ödemelerden faydalanabiliyor. Aileler eğitimi devam eden çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çekiyorsa SED ödemelerine başvurarak çocuklarını rahatlıkla eğitimlerine devam etmesi için destekleyebiliyor. 

Ekonomi
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