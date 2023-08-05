Evde 3-4-5 kişi yaşayanlara yardım müjdesi var! Başvurusunu yapan PTT ATM'sinden anında parasını çekiyor

Gelir düzeyi düşük ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için sevindirici haberler geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk başına yapılan ödemelerle ailelere destek olacak. Bu ödemelerin başvuruları e-Devlet üzerinden kolayca yapılacak ve ödemeler PTT aracılığıyla alınacak.



ÖDEME MİKTARLARI ÇOCUK SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK





Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, okula gitmeyen veya anaokulu, ilkokul, ortaokulda okuyan öğrencilerin aileleri bu destekten faydalanabilecek. Bakanlık, çocuklu ailelere verilecek maddi yardımlarla ilgili detayları açıkladı. Buna göre, 1 ve 2 çocuklu ailelere aylık 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL ve 5 veya daha fazla çocuklu ailelere 650 TL destek sağlanacak.

Ödemeler, çocuk başına yapılacak ve bu yardımlar 12 ay boyunca PTT aracılığıyla düzenli olarak ödenecek. Bu sayede çocuklu ailelerin ekonomik yükleri hafifletilecek ve çocukların ihtiyaçları daha iyi karşılanabilecek.

Çocuk Destek Bileşeni başvuruları için e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden başvuru yapmak mümkün olacak. Ailelerin maddi durumlarına göre yapılacak ödemeler, çocuklu ailelerin yaşam koşullarını iyileştirecek ve çocukların eğitimine katkı sağlayacaktır.