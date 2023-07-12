Evde Bakım Yardımı Hakkında Açıklama

Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı Kapsamında Aylık 4 Bin 336 Lira Nakdi Yardım Yapılıyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.