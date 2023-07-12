  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Evde Bakım Yardımı Hakkında Açıklama

Evde Bakım Yardımı Hakkında Açıklama

Yayınlanma:
Evde Bakım Yardımı Hakkında Açıklama
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti. Bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığı açıklandı.

Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı Kapsamında Aylık 4 Bin 336 Lira Nakdi Yardım Yapılıyor

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 440 milyon liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildiren Bakan Göktaş, bu ay 567 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydetti.

Ekonomi
Başvuru yapanlar araç muayene ücretini geri alıyor! Bu şartları sağlayanlar hemen alabilecek
Başvuru yapanlar araç muayene ücretini geri alıyor! Bu şartları sağlayanlar hemen alabilecek
Türk Lirası yenileniyor! 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar yolda: İşte dikkat çeken tasarımları
Türk Lirası yenileniyor! 500 TL ve 1000 TL'lik yeni banknotlar yolda: İşte dikkat çeken tasarımları
Arabası olanın cebi yanacak! MTV için flaş karar: Listede arabası olanlara kötü haber
Arabası olanın cebi yanacak! MTV için flaş karar: Listede arabası olanlara kötü haber
THY Yolcuları İçin Yurt İçi Konaklama İmkanı
THY Yolcuları İçin Yurt İçi Konaklama İmkanı
Emekliler bayram edecek! Yüzde 25 zamma ek 8 bin TL daha: Devlet Bahçeli açıkladı
Emekliler bayram edecek! Yüzde 25 zamma ek 8 bin TL daha: Devlet Bahçeli açıkladı
İlaçlara büyük zam duyuruldu! Yüzde 8'den 10'a çıktı: İşte ödenecek yeni ücretler
İlaçlara büyük zam duyuruldu! Yüzde 8'den 10'a çıktı: İşte ödenecek yeni ücretler
Bankalarda büyük deprem! 25 ay sonra bir ilk yaşandı: O tarihe dikkat
Bankalarda büyük deprem! 25 ay sonra bir ilk yaşandı: O tarihe dikkat