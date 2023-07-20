Evden çıkmadan ayda 15 bin TL kazanmak hayal değil! Öğrenciler, ev hanımları, ek iş arayanlar dikkat: Az çalışarak çok kazanmanın formülü!

Maddi olarak ihtiyaçların karşılanmasında zorluk çekenler ya da çocuğundan ötürü dışarda çalışamayacak olanlara özel imkan sunuldu. Evden çıkmadan çalışarak para kazanmak artık mümkün. İnternet üzerinden kod yazarlığı, mimari çizim ve dijital beceriler üzerinden evde çalışarak iş bulmak oldukça kolay olurken bu ilanda böyle beceriler aranmıyor. İşte evden çıkmadan para kazanmanın yolları...

Evden iş araştırması yapanların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle paketleme üzerinden dolandırıcılık haberleri günden güne artış gösteriyor. Uzaktan çalışma durumunda, karşı tarafın sizden para istemesi durumlarında anında uzaklaşın. Bazı firmalar iş başvurusunda TC kimlik numarası istediğinde ise ortada sahtecilik olduğunu anlayabilirsiniz.





Son zamanlarda İŞKUR üzerinden evlerde paketleme işlerinin olduğu internet üzerinden yayınlanırken bu durumun gerçekliği bulunmuyor. İşkur resmi internet sayfası üzerinden bu tarz iş ilanlarını yayınlıyor. Evlere iş veren firmaların çoğu maliyet nedeniyle evlere malzemeleri göndermeyi kaldırdı. Bu durumda evde paketleme işi verdiğini iddia eden firmalara kontrollü olarak yaklaşarak İş-Kur adını kullanarak sizinle iletişim kuran kişilere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Evden çalışmak için yapılanlar evde çocuk bakma veya engelli yakını olan kişilere maddi destek sağlama üzerinden devamlılık sağlıyor.