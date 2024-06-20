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Evi olanlara acil uyarı! Bunu yapmayanlar 13 bin TL ödemek zorunda kalacak

Kira geliri olup da devlete bildirmeyenler yandı! Binlerce lira ceza sizi bekliyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.06.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 00:37
Evi olanlara acil uyarı! Bunu yapmayanlar 13 bin TL ödemek zorunda kalacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Artık yıllık 21.000 TL ve üzeri kira geliri elde edenlerin, belirli tarihler arasında gelir beyannamesi verme zorunluluğu bulunuyor. Bu beyannamenin zamanında teslim edilmemesi halinde, ev sahiplerine 13.000 TL para cezası kesilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen Hazır Beyanname Sistemi sayesinde, beyanname işlemleri internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem, ev sahiplerine beyanname vermeleri için pratik bir yol sunarken, aynı zamanda vergi uyumunu artırmayı amaçlıyor.

kira geliri kontrolü

Yeni düzenleme, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi denetimlerinin etkinliğinin artırılması yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ev sahipleri için bu yükümlülüğü yerine getirmemeleri durumunda, ciddi maddi cezalarla karşılaşabilecekleri hatırlatılıyor.

Ödemelerin dijital ortamda veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceği belirtilirken, vergiye uygun olarak beyanname vermenin hem kanuni bir zorunluluk hem de toplumsal sorumluluk olduğu vurgulanıyor. Bu düzenleme ile ev sahiplerinin vergi sistemi içinde şeffaf ve düzenli bir şekilde yer almaları teşvik ediliyor.

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